Chef Cătălin Scărlătescu poate fi, cu siguranță, un exemplu pentru ceilalți. Juratul de la ”Chefi la Cuțite” le-a arătat următorilor săi faptul că o alimentație corect și implementarea unui program de exerciții fizice în viața sa au reușit să îl ”scape” de 50 de kilograme! Ce dietă ține acesta?

Chef Cătălin Scărlătescu a reușit să slăbească foarte multe kilograme, iar ”secretul” nu este unul atât de ascuns, ci este mai mult un stil de viață! Juratul de la ”Chefi la Cuțite” a mărturisit faptul că mănâncă orice, însă în cantități mici. Evident, pe lângă acest lucru, juratul de la Antena 1 a devenit prieteni cu sportul, astfel că exercițiile fizice nu lipsesc din ”meniul” zilei.

„Dieta mea este următoarea: mănânc orice, dar puţin, e vorba de cantitate. Cartofi prăjiţi am mâncat toată viaţa şi o să continui să mănânc, dar aşa, jumătate de porţie, câţiva acolo”, a declarat pentru Viva.ro.

Cât despre ce ar mânca la micul-dejun, celebrul bucătar a spus: ”Vă spun doar cum arată micul dejun ideal pentru mine. Ouă ochiuri, brânză cu mucegai, bacon și castraveți murați, cu pâine prăjită. Nu întotdeauna, o dată sau de două ori pe săptămână. În rest, e cu pas, fără”.

Chef Cătălin Scărlătescu face sport

Pentru a se menține în formă și pentru a nu acumula kilograme în plus, chef Cătălin Scărlătescu mărturisea faptul că face exerciții fizice.

„Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. (…) Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport”, povestea acesta.

