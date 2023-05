Ce documente îți trebuie ca să pui mâna pe tichete de până la 23.000 de lei

Sunt vești îmbucurătoare pentru o categorie de români, care are posibilitatea de a intra în posesia unor tichete de până la 23.000 de lei. Iată mai jos, în articol, pentru ce sunt aceste vouchere de la stat și ce acte sunt necesare pentru înscriere.

Sunt vești bune pentru o categorie de români. Există posibilitatea să intre în posesia unor tichete de până la 23.000 de lei, în condițiile în care întrunesc anumite criterii și depun dosarul cu acte la timp. Este vorba despre voucherele pentru persoanele cu dizabilități, puse la dispoziție în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”. Tichetele sunt oferite de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Persoanele care doresc să se înscrie în cadrul acestui proiect, pentru a beneficia de tichetele respective, trebuie să întrunească o serie de criterii. Dosarul cu acte poate fi depus până la data de 31 mai 2023. Odată ce trece perioada de înscriere, tichetele trebuie să fie emise până la data de 30 iunie 2023. Apoi, pot fi utilizate până la data de 31 august 2023.

Acte necesare pentru a intra în posesia acestor tichete de până la 23.000 de lei

Informații referitoare la acest proiect și la modul în care se desfășoară înscrierea sunt disponibile pe anpd.gov.ro. În acest sens, persoanele care doresc să intre în posesia acestor tichete de până la 23.000 de lei trebuie să îndeplinească anumite condiții.

– Persoana în cauză are cetățenie română și locuiește în România;

– Are o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap sau prin decizie emisă de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

– Persoana în cauză este șomeră sau inactivă și caută loc de muncă;

– Are vârsta de peste 18 ani (până la împlinirea condițiilor de pensionare);

– Se află în categoria de vârstă 18 – 30 de ani, urmează o activitate de formare profesională sau face parte din sistemul de educație (tineri nonNEETs).

Cu banii respectivi, pot fi achiziționate anumite produse de tehnologie asistivă. Lista cu produsele respective se regăsește AICI.

Cum se face înscrierea?

Pentru a intra în posesia acestor tichete, persoana în cauză trebuie să urmeze câțiva pași. În primul rând, trebuie să se prezinte la AJOFM cu următoarele acte: carte de identitate, adeverință medicală, ultimul document de studii. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă o va înregistra în baza de date drept o persoană care își caută loc de muncă. Se oferă servicii de mediere, consiliere și informare. Apoi, persoana cu dizabilități trebuie să participe la minimum două activități pe care le oferă Agenția.

După aceea, persoana cu dizabilități trebuie să meargă la DGASPC, cu următoarele acte: cererea pentru a acordarea tichetului, certificatul de încadrare în grad de handicap, recomandarea primită din partea medicului specialist (tipul de aparat auditiv/accesorii), acordul că participă la măsurile impuse de AJOFM, dar și un angajament că produsul asistiv nu va fi înstrăinat.

După ce acești pași au fost efectuați, rămâne doar ca autoritățile să transmită fluxul de documente. Astfel, DGASPC trimite către ANPD centralizatorul cu cererile persoanelor cu dizabilități, apoi ANPD transmite înapoi tichetele de până la 23.000 de lei. Persoanele cu diazibilități vor ridica aceste tichete direct de la DGASPC.

