Ce este „urticaria acvagenă” – boala rarisimă cu care a fost diagnosticată această tânără. Este alergică la apă și la propriile-i lacrimi

O adolescentă în vârstă de 14 ani din Missouri a fost diagnosticată cu „urticaria acvagenă” o boala rarisimă. Tânăra a descoperit în urmă cu patru luni faptul că suferă de această boală care are efecte îngrozitoare asupra corpului său. Aceasta a explicat că pielea sa erupe urticarie roșie, cu mâncărime, dacă este expusă la apă.

Sadie Tessmer a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o alergie rară la apă, care o face să simtă că este stropită „cu benzină și incendiată”.

„Întotdeauna am o reacție urâtă când fac duș sau mă spăl pe mâini, sau chiar plâng sau transpir”, a spus Tessmer pentru Independent.

„Mă doare atât de tare încât încep să plâng și asta înrăutățește situația pentru că sunt alergică la propriile lacrimi, ceea ce mă stresează”, a continuat tânăra.

Boala sa a fost descoperită într-o zi, după ce a ieșit de la duș. Mama ei, care a presupus că Sadie face baie cu apă prea fierbinte, a glumit pe această temă și i-a spus tinerei că este alergică la apă.

„Încerc să evit să-mi ajungă apă pe față sau pe gât pentru că nu vreau să intru în șoc anafilactic.”, a mai povestit tânăra.

Se spune că această afecțiune rară afectează aproximativ 100 de oameni din lume. Tessmer a declarat că a început să aibă aceste reacții la apă la mijlocul anului 2021 și că a durat un an ca medicii să îi pună diagnostul corect.

Sadie Tessmer: „Cred că viața mea s-a terminat”

De asemenea, tânăra a spus că boala a avut un impact profund asupra psihicului său.

„M-am îngrijorat de lucrurile pe care nu aș putea să le fac în viața mea, de lucruri precum cariera mea și chiar de școală. Am fost destul de deprimată câteva luni din cauza asta și mă supăr foarte mult când oamenii mă întreabă dacă vreau să merg la plajă. Cred că viața mea s-a terminat. Am vrut să fiu în armată toată viața și am aflat că nu mai pot face asta pentru că nu pot face mișcare, ceea ce a fost devastator”, a adăugat ea.

Adolescenta a mai povestit și faptul că i-a plăcut întotdeauna să joace fotbal și să înoate, dar nu mai poate face aceste lucruri acum din cauza diagnosticului ei. În ciuda durerii, Tessmer este încă capabilă să consume lichide atâta timp cât folosește un pai pentru ca apa să nu-i atingă pielea.