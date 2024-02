Ce etnie are Theo Rose, de fapt. Iubita lui Anghel Damian a spus-o fără ocolișuri!

Patosul cu care Theo Rose interpretează melodii de petrecere i-a făcut pe mulți să se întrebe ce etnie are, de fapt. Sinceră și deschisă, așa cum și-a obișnuit publicul, celebra artistă a spus adevărul fără ocolișuri.

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Talentul său este incontestabil. Jurata de la Vocea României a demonstrat că este capabilă să interpreteze aproape orice stil muzical. Totuși, face ravagii atunci când cântă muzică de petrecere. Astfel că mulți s-au întrebat ce etnie are. Acum a venit și răspunsul!

Theo Rose a urmat cursurile Colegiului Național de Arte Dinu Lipatti, secția Muzică. Foarte mulți colegi de-ai săi erau de etnie rromă. Aceștia au primit-o cu brațele deschise în cerul lor, iar artista a reușit să se integreze printre ei. A învățat despre cultura lor, iar sufletul i-a rămas acolo. În plus, a deprins și anumite aspecte comportamentale, precum un anumit accent sau unele grimase.

Timp de 4 ani, jurata de la Vocea României a petrecut foarte mult timp cu colegii săi. Mai mult decât atât, le datorează și unele învățăminte muzicale pe care i le-au transmis și care au ajutat-o în carieră. Iubita lui Anghel Damian îi descrie ca fiind foarte talentați și foarte generoși.

„M-am operat. Am făcut schimbare de sânge, transfuzie. Da, am nimerit între foarte mulți copii de etnie romă și foarte talentați. Acolo, la noi în liceu, erau majoritari ei. Era ceva în neregulă dacă erai român, se uitau cam așa la tine.

Cei mai talentați erau țigani, normal. Am nimerit între ei și am învățat multă muzică cu ei. Talentați toți și foarte generoși. Pe mine și pe mulți alții ca mine ne-au primit cu brațele deschise.

«Hai că te operăm acum! Vezi tu cum ieși de aici» Patru ani (n. red. a durat tranziția). Eu am fost la liceu și am avut și extrașcolar. N-am ieșit cu fuste, dar sufletul era țigan.”, a declarat Theo Rose în cadrul podcastului „DA BRAVO! by Mihai Bobonete.