Ce face acum și cu ce se ocupă „păpușa de la Glina”. Viața i s-a schimbat radical: „Nici prin gând nu mi-a trecut”

În urmă cu șapte ani, toată lumea era cucerită de frumusețe unei fetițe, cu o poveste tristă. Trăia în condiții precare, lângă groapa de gunoi Glina și a devenit repede cunoscută drept „păpușa de al Glina”. Adina Asăvoaie, pe numele său real, a înmuiat inimile românilor, care multă vreme au vorbit despre ea. Acum, fetița a crescut, s-a transformat într-o adevărată domnișoară, iar viața i s-a schimbat radical.

În anul 2016, cazul familiei Asăvoaie a apărut în spațiul public și a fost îndelung mediatizat. Familia ce trăia lângă groapa de gunoi de la Glina a impresionat, iar toată lumea a fost uimită de frumusețea aproape ireală a copiilor din această familie. Dintre toți, Adina Asăvoaie a atras cel mai mult atenția și a devenit repede cunoscută drept „păpușa de la Glina”.

Anii au trecut, iar acum micuța fată de lângă groapa de gunoi s-a transformat într-o adevărată domnișoară, iar viața ei s-a schimbat radical. Adina Asăvoaie, deși credea că este imposibil, a reuși să își materializeze cel mai mare vis. Tânăra își dorea să devină model și a reușit. Acum, „păpușa de la Glina” este pe podiumul celor mai mari prezentări de modă. Aceasta a bifat numeroase contracte în Dubai, Paris și chiar a intrat și în lumea cinematografie, având un rol secundar într-un film indian.

„Viaţa mea s-a schimbat în bine. Am devenit cunoscută, am devenit model, am urcat pe o scenă. Nu mă gândeam niciodată că o să se întâmple așa ceva. Adică nici prin gând, sau să visez. Urmează să merg la un concurs internațional. Am atâtea emoții! Nici n-am ajuns acolo, dar îmi doresc foarte mult să particip la cât mai multe concursuri, să câștig multe titluri”, a declarat Adina Asăvoaie.

„Impresionantă frumusețea ei”

Viața Adinei Asăvoaie este acum mult mai roz, iar tânăra privește încrezătoare în viitor. Pașii în carieră îi sunt îndrumați de impresara ei. Femei a descoperit-o pe Adina Asăvoaie în cadrul unui festival românesc și a fost impresionată de frumusețea ei. A realizat potențialul, ulterior a aflat și povestea fetei și a decis că trebuie să o ajute și așa a și făcut. A ajutat-o să își construiască o carieră în lume modelling-ului și are mari speranțe pentru ea.

„Am văzut-o prima dată pe scena unui festival românesc, mi s-a părut impresionantă frumusețea ei. Am zis: Wow! Fata asta chiar e frumoasă! Nu știam încă despre cine e vorba. Nu auzisem încă de povestea Cenușăresei. Mi-a plăcut de ea și mi-am propus să o ajut”, a spus Cătălina, impresara Adinei Asăvoaie.

