Ce face Elena Udrea, zilnic, din arest. A fost reținută în Bulgaria, în urmă cu două săptămâni

Elena Udrea se află, în continuare, în arest, după ce a fost reținut în Bulgaria, în data de 7 aprilie 2022. După ce a vrut să ceară azi politic în Grecia și chiar își închiriase o locuință, pentru câțiva ani, în Bulgaria, aceasta a aflat că va fi extrădată în România. Decizia respectivă fusese luată în data de 19 aprilie 2022, marți. Ce face fostul Ministru, zilnic, din arest?

Elena Udrea se află în arest, departe de cei dragi. Fostul Ministru, care se află în acest moment în Bulgaria, își sună fiica zilnic, în jurul prânzului, atunci când autoritățile bulgare îi dau voie, arată antena3.ro.

Mai mult decât atât, și avocatul Elenei Udrea a făcut declarații, în urmă cu trei zile: ”Cred că fiecare om ar încerca, într-un fel sau altul, să evite executarea unei pedeapse privative de libertate, cu atât mai mult cu cât consider că decizia de azi (n.r. 21 aprilie) este exagerată. Teoretic, verdictul ar putea fi răsturnat, dar nu cunosc procedurile din Bulgaria, dar probabil că sunt apropiate de ale noastre. Sentința este supusă căilor de atac, iar la instanța superioară se rediscută această speță. Îmi pun speranța ca justiția din România va repara eroarea celei din Bulgaria. Din câte o cunosc pe Elena Udrea, nu cred că va „turna”, nici nu are ce să toarne și pe cine să toarne. Am discutat cu doamna Udrea despre dosarele pe care încă le avem în justiția din România. Am văzut-o încrezătoare și optimistă în legătură de deciziile justiției”.

Elena Udrea a fost arestată pe 7 aprilie, în Bulgaria

În data de 7 aprilie 2022, Elena Udrea a fost condamnată la la șase ani de închisoare cu executare în dosarul ”Gala Bute”. Decizia este definitivă și nu mai poate fi contestată. La două ore și 20 de minute după ce s-a pronunțat, oficial, condamnarea, aceasta a fost prinsă de autoritățile din Bulgaria.

Elena Udrea plecase, la momentul respectiv, din România, pe la Vama Giurgiu, înainte de pronunțarea deciziei definitive a instanței. Aceasta a fost prinsă de oamenii legii din Bulgaria, în zona Kulata, la frontiera cu Grecia. Poliția de Frontieră confirma faptul că Elena Udrea a ieșit din țară, dar precizează că a făcut-o legal, întrucât nu era vizată de nicio măsură care să interzică acest lucru în momentul în care a făcut-o. Șoferul (49 de ani) care a condus-o pe aceasta spre granița Bulgariei cu Grecia nu va avea probleme cu legea.

M.A.I. a transmis un comunicat, după ce Elena Udrea a fost reținută de oamenii legii pe teritoriul Bulgariei, în urmă cu o săptămână.

„În urma cooperării dintre structurile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și autoritățile din Bulgaria, femeia, pe numele căreia este emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, a fost depistată pe teritoriul Bulgariei. În continuare, se desfășoară activități specifice, în vederea predării femeii către autoritățile din România”, s-a precizat într-un comunicat al M.A.I.

Sursă foto: captură video Youtube