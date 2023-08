Ce făcea Vlad Pascu, cu câteva ore înainte să producă tragedia din 2 Mai. Ce au surprins camerele de supraveghere la 00:19

Au apărut ultimele imagini cu Vlad Pascu dinainte de tragedia de la 2 Mai. Tânărul de 19 ani s-a urcat drogat la volan și a secerat cu mașina un grup de 8 tineri. Doi dintre ei, Sebi și Roberta, au murit pe loc. Înainte de tragedie, șoferul apare pe camerele de supraveghere din stațiunea Vama Veche.

Înainte de tragedia de la 2 Mai, Vlad Pascu, autorul accidentului în care doi tineri și-au pierdut viața și alți trei au fost grav răniți, apare în imaginile surprinse de camerele de supraveghere din stațiunea Vama Veche. Tânărul de 19 ani ieșise la plimbare cu mașina pe strada principală din stațiune, însoțit de mai multe persoane. Imaginile au fost surprinse în jurul orei 00:19, urmând ca la ora 00:40 să fie înregistrat primul apel la 112, prin care s-a reclamat tragedia de la 2 Mai.

Citește și: PRIMELE DECLARAȚII ALE FIICEI LUI DAN LĂZĂRESCU, DESPRE ACCIDENTUL PROVOCAT DE BEIZADEAUA VLAD PASCU: “CU DOUĂ SĂPTĂMÂNI ÎNAINTE SĂ MOARĂ, TATA…”

Tânărul de 19 ani a fugit de la locul accidentului, iar rezultatul toxicologic al lui Vlad Pascu indica faptul că tânărul consumase cel puțin trei substanțe interzise. Ar fi fost vorba despre cocaină, amfetamină și meta-amfetamină.

După tragedia de la 2 Mai, tată lui Sebi, tânărul care a murit pe loc în accident, a scos la iveală înregistrările audio pe care le-a găsit în camera GoPro a fiului său. Dispozitivul se afla în borseta victimei și ar fi pornit chiar cu doar câteva secunde înainte de impactul fatal. În înregistrare se aud scârțâitul roților și țipetele tinerilor care cereau ajutor.

Voce femeie: Ce este acolo?… Ați sunat la poliție? Sunați acum!

Voce femeie: Alessia, nu te duce, Alessia!

Voce femeie: Sună! Sună, nu-mi vine să cred! Nu-mi vine să cred! Vaaai!

Voce bărbat: Veniți încoace!

Voce bărbat: E jumătate, Doamne! E jumătate! Băi, nu-mi vine să cred …! Nu, nu, nu!

Voce femeie, sună la 112: …O persoană… Ieșire spre Vama Veche, este o persoană călcată pe stradă. Nu am văzut accidentul, am văzut doar persoana…

Voce bărbat: Un băiat este mort… Ăla e de la brâu în jos!

Voce bărbat, posibil ambulanţier: Cine mai are nevoie de îngrijiri? Ai grijă, ai grijă, ai grijă! Cine mai are nevoie de îngrijiri aici? Nimeni?

Voce femeie, vorbeşte la 112: Da, da. Deci de la trunchi în jos… nici nu pot să-i văd picioarele. (…)

Voce femeie, pe fundal: E jumătate de om! Efectiv, e jumătate de om!

Voce bărbat: Șoferul a plecat! A venit în viteză! Şi a plecat!

Voce femeie, vorbeşte la 112: Nu, nu am văzut accidentul. Doar persoana.

Voce bărbat: Mamă!

Voce femeie, posibil din echipajul medical: Daţi-vă mai… Daţi-vă de pe stradă!

Voce bărbat: A intrat, a venit peste noi. E jumătate de om.

Voce femeie, vorbeşte la 112: La ieşirea din 2 Mai spre Vama Veche. Da, cu câţiva metri după ieşirea din 2 Mai. Între pieton şi autoturism, cred. Nu am văzut accidentul. Este o singură persoană. Nu, nu este nicio maşină în jur. N-am văzut accidentul, am văzut doar persoana.

Voce femeie, probabil prietenă a tinerilor loviţi: Roberta! Roberta! Roberta!

Voce bărbat: Nu ai ce să faci. Cum să faci mă… eşti retard?

Voce bărbat: Doamne Dumnezeule! O persoană este moartă! A fugit de la fața locului.

Voce medic de pe ambulanță: Pe ăștia doi i-a luat din plin și i-a aruncat… Avem leziuni incompatibile cu viața. (…) Să intervină mai repede”.

Vlad Pascu a fost audiat la sediul DIICOT Constanța

Ancheta pentru ucidere din culpă continuă. Vineri, 25 august 2023, Vlad Pascu a fost audiat de procurorii DIICOT. Totodată, ancheta a scos la iveală faptul că șoferul de 19 ani a mai avut două dosare în care a fost anchetat pentru deținere de droguri, la 13 și 18 ani, însă, de fiecare dată, a scăpat nepedepsit.

Citește și: AVOCATA LUI VLAD PASCU, IMAGINI COMPROMIȚĂTOARE SCĂPATE PE INTERNET. CUM S-A FILMAT SORINA PE MUZICA CELOR DE LA BUG MAFIA: „DACĂ AI OMORÂT UN OM…”