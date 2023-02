Ce facultate a studiat Jorge, fostul concurent de la ”Survivor România 2023”. Nu are nicio legătură cu muzica

Jorge este unul dintre cei mai cunoscuți și mai îndrăgiți cântăreți din România. Fostul concurent de la ,,Survivor România 2023” are o carieră de succes în domeniul muzical și se bucură de tot ceea ce și-ar fi putut dori. Totuși, deși a urmat o carieră în muzică, Jorge nu a studiat o facultate de profil.

Dimpotrivă, în anii tinereții sale, Jorge a ales să devină student la ASE. Artistul a mărturisit că principalul motiv pentru care a ales această facultate s-a datorat lipsei banilor din copilărie. Totuși, deși nu a avut atât cât și-a dorit, Jorge mereu a visat cu ochii deschiși și și-a imaginat că va ajunge acolo unde astăzi este.

Jorge: ”Uneori câștigi, alteori pierzi”

În cadrul unui interviu pe care l-a oferit, artistul a vorbit despre visurile din copilăria sa, dar și despre motivul pentru care a ales să studieze ASE. Cât de mult l-a ajutat managementul afacerilor pe plan profesional.

”Mi-au plăcut mereu banii. Pentru că nu aveam atunci când eram mic, mereu mă imaginam că merg cu Mercedesul, deși eu eram în Dacia părinților, călătoream prin toată lumea, imaginar, prin casă și visam la o viață plină de bani. Așa eram eu ca adolescent. Nu-mi plăcea niciun cadou, pentru că eu mereu voiam mai mult.

Am dat la ASE din motivul ăsta, iar Managementul afacerilor, pragmatic vorbind, m-a ajutat doar în ideea că am terminat o facultate. Altfel, afacerile se învață din mers. Ai fler sau nu. Uneori câștigi, alteori pierzi, important e să fii pe plus la final.”, a mărturisit Jorge, potrivit informațiilor oferite de viva.ro.

Jorge, despre greutățile din cariera sa

Deși este un cântăreț cunoscut și iubit de către fanii săi, Jorge a făcut față cu brio situațiilor dificile care au apărut pe parcursul carierei sale.

”Nimic nu e greu. Eu nu m-am gândit niciodată că ceva e greu. Dacă am simțit ceva, m-am aruncat cu capul înainte. Nu mi-a păsat de ce spun unii și alții. Când ceva e menit să se întâmple, se întâmplă. Fiecare își croiește drumul cum știe. Acum clar știu cum ar fi fost mai simplu, însă asta înveți prin experiență.”, a mai spus Jorge, pentru sursa citată.