Ce fete i-au plăcut lui ÎPS Teodosie, controversatul arhiepiscop al Tomisului. Secretele vieții laice a înaltei fețe bisericești

Ce fete i-au plăcut lui ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului? Controversatul cap bisericesc a scos la iveală detalii neștiute din viața sa. Nimeni nu se aștepta la asta!

Teodosie Petrescu este un înalt cleric român ortodox, membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anul 1994, iar din anul 2001 întâistătător al Arhiepiscopiei Tomisului. ÎPS Teodosie este unul dintre cei mai controversați membrii ai Bisericii Ortodoxe române, având apariții care mereu au atras atenția publicului. Capul bisericesc în vârstă de 68 de ani a scos la iveală mai multe detalii neștiute din viața sa.

Sub numele său laic de Macedon Petrescu, figura eminentă a bisericii a împărtășit amintiri din copilăria petrecută în Bucovina, experiențe din adolescență, relații cu fetele și, de asemenea, preferințele sale muzicale. Arhiepiscopul a spus ce fel de fete i-au plăcut în adolescență.

„Sigur, eu am fost chiar prieten cu mai multe fete. În ce sens… Pentru că în pauze nu mergeam să mă dau nici pe săniuş… o singură dată m-am dat cu învăţătoarea… am făcut un fel de trenuleţ şi m-a luat şi pe mine. Dimpotrivă, îmi plăcea să stau, să cântăm în pauză. Cântam cu fetele… întreţineam o convorbire. Nu pot să spun că am fost îndrăgostit de vreo fată pentru că eu, până în clasa a şaptea, nu ştiam care este relaţia dintre un băiat şi o fată. Eu credeam că este o simplă prietenie şi aşa înţelesesem, că din simpla prietenie şi din priviri se nasc copiii. Eu nu am ştiut cum se fac copiii. Apoi a venit lecţia de anatomie şi, când am aflat, am fost şocat. Şi am întrebat-o pe profesoară de ce ne învaţă aşa ceva pentru că este ceva ruşinos. Iar profesoara mi-a spus: „Dar asta este cel mai important”. Aveam această bucurie să discut cu fetele, dar întrucât am mers la seminar la 14 ani… Până atunci nu m-am îndrăgostit. Dar am avut simpatii pentru mai multe fete, mai ales pentru cele care învăţau bine, care erau cuviincioase… după aceea am înţeles ce înseamnă dorinţa, ce înseamnă păcatul. (…) Eu nu am auzit cuvinte nepotrivite în casă şi atunci nu am avut de unde să ştiu. Nu m-am jucat cu copii mai mari sau cu cei de vârsta mea, aşa că nu am avut de unde să ştiu. Multe lucruri nu le-am priceput până târziu şi nu-mi pare rău că nu le-am priceput, că poate eram curios. Când a venit vremea să fiu curios, a venit şi educaţia la timp”, a declarat arhiepiscopul Tomisului, potrivit ziuaconstanta.ro.