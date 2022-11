Ce frumos! Mesajul pe care Adda l-a transmis soțului ei, Cătălin Rizea: ”Ce călătorie nebună am avut până acum!”

Adda și Cătălin Rizea sunt împreună de nouă ani, și, împreună cu Alex, fiul lor, în vârstă de șase ani, formează o familie ferictă. Cei doi soți se iubesc și respectă la fel ca-n prima zi. Iată ce mesaj emoționant i-a transmis Adda soțului ei.

Adda urmează să își lanseze, peste câteva zile, prima sa carte intitulată „Cele trei Adda”. Artista și-a descoperit pasiunea pentru scris, iar, în toamna aceasta își va expune, prin intermediul cărții, viața personală, cu bune și rele. Artista a postat un mesaj emoționant despre iubire și despre relația pe care o are cu soțul ei, Cătălin Rizea.

„Pentru Cătălin, sufletul meu pereche – ce călătorie nebună am avut până acum! Am trăit cât alții în zece vieți. Îți mulțumesc pentru brațele clade în care mă simt protejată, iubită și în siguranță. Știu că lângă tine nu mi se poate întâmpla nimic. Nu e nevoie să faci ceva special, e nevoie doar să fii, să îți aud vocea și să te văd. Încă am fluturi în stomac când te aud și îți văd chipul”, a mărturisit Adda pe rețelele de socializare.

Adda: „Te iubesc nebunește, în stilul meu caracteristic”

Adda a continuat declarația de dragoste, pe care i-a dedicat-o soțului, pe social media. Cântăreața susține că își iubește soțul la fel de mult ca în prima zi și, speră să rămână împreună încă 60 de ani.

„Te iubesc nebunește, în stilul meu caracteristic, și Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat mult să te caut. Doar 21 de ani și jumătate am trăit fără tine. Suntem de aproape 9 ani împreună și mai avem vreo 60 de ani în față, apoi ne recăsătorim în următoarea viață, unde sper că te voi căuta și mai puțin”, a mai scris Adda în mesaj, pe Instagram.

Sursă foto: captură video YouTube, Instagram