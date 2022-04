Răzvan Simion a început să plângă în direct. Ce i-a spus Adda l-a emoționat până la lacrimi

Răzvan Simion s-a emoționat foarte tare în timpul emisiunii de la Antena 1. Adda, invitată la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”, i-a povestit prezentatorului TV prin ce a trecut, iar acesta nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Adda a fost invitată în cadrul matinalului de la Antena 1. Cântăreața a povestit despre momentele grele prin care a trecut. Aceasta primise un diagnostic greșit din partea doctorilor, iar, de atunci, a început să se confrunte cu probleme mari de sănătate. În prezent, Adda știe de ce boală suferă, însă până a aflat diagnosticul corect din partea medicilor, drumul a fost unul foarte lung.

Artisa i-a povestit lui Răzvan Simion prin ce a trecut, iar prezentatorul TV s-a emoționat până la lacrimi. Artista suferă de boala Lyme.

”Faptul că am scos anumite alimente care hrănesc ce am eu acum în organism m-au ajutat să țin cumva sub control și să nu ajung mult mai grav. Dacă eu nu țineam acel regim strict și nu luam vitamine, suplimente, eu acum nu eram cu tine pe canapea”, a mărturisit Adda în emisiunea de la Antena 1.

Adda: ”Mi-am dat seama când mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj, nu am mai putut să îl ridic”

Adda a mai mărturisit faptul că medicii o trimiteau la psiholog, atunci când îi întreba pe aceștia de ce suferă.

”Eu am presimțit cumva ce am. Din octombrie anul trecut am tot întrebat doctorii. Mi s-a spus că sunt nebună, m-au trimis la psiholog. Mi-am dat seama când mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj, nu am mai putut să îl ridic. Atunci mi-am dat seama despre ce e vorba. Sunt vie, vreau să trăiesc, să mă bucur de toate lucrurile din viața mea. Nu vreau să plâng”, a mai dezvăluit Adda.

Extrem de emoționat și cu lacrimi în ochi, Răzvan Simion a spus: „Lasă că plâng eu”.

”Dar nu e de plâns. Acum simt că trăiesc cu adevărat, mă bucur cu adevărat de absolut tot ce e în jurul meu. Vreau să las lucruri în urmă, vreau să fac muzică frumoasă și sunt convinsă că mă voi vindeca. Deja sunt vindecată”, a continuat conversația.

