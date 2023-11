Ce i-a apărut pe chip Ronei Hartner, chiar înainte să moară? Dezvăluirea tulburătoare făcută de Rinda: „În momentul acela a plecat”

Vestea că Rona Hartner nu mai este printre noi, a întristat o țară întreagă! Vedeta s-a stins din viață joi, 23 noiembrie, după o lungă și grea luptă cu boala. A murit la 50 de ani, răpusă de cancer. Artista a sperat la un miracol până-n ultima clipă, însă de data aceasta minunea nu s-a mai înfăptuit. Cum și-a petrecut actrița ultimele clipe din viață? Sora ei, Rinda Hartner, a făcut mărturisiri dureroase!

Rona Hartner a pierdut lupta cu boala nemiloasă. Actrița suferea de cancer și spera că va învinge, din nou, așa cum se întâmpla în urmă cu trei ani. Calvarul ei a început în 2019, iar la un an distanță, Rona avea să se vindece de cancer. Tumoarea a recidivat în vara acestui an și artista spera la o nouă minune. Nu s-a mai vindecat, din păcate. Moartea ei a lăsat multă durere în sufletele celor dragi.

Sora ei, Rinda Hartner, a dezvăluit cum și-a petrecut Rona ultimele clipe din viață. A fost mereu o persoană cu zâmbetul pe buze, plină de fericire, iar datorită tratamentului, vedeta a trăit liniștită ultimele momente din viață. Cu zâmbetul pe buze a plecat din această lume. Fața i s-a luminat, iar sora ei i-a pus o ultimă întrebare la care nu a mai primit vreun răspuns.

”Este foarte greu pentru noi, mai ales pentru mama noastră care nu acceptă încă faptul că i s-a pierdut unul dintre copii. Eu am avut șansa să fiu în ultimele clipe cu ea, am venit direct din Canada, m-a dus direct la spital, în Franța, și am stat cu ea toată noaptea. Suferința ei era calmată de medicamente, era liniștită. Ieri dimineață după ce au venit asistentele să îi schimbe medicamentele și să vadă dacă e bine, eu m-am dus să iau o cafea, ea știa că sunt acolo și i-am zis: „Așteaptă-mă”.

Am stat de vorbă cu ea și la un moment dat am văzut-o că a zâmbit și i s-a luminat fața. Am întrebat-o pe cine vede de se bucură așa, iar în momentul acela a plecat cu zâmbetul pe buze!”, a dezvăluit Rinda Hartner pentru Click.