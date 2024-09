Ce i-a făcut Dany Boy Mădălinei, după ce s-a despărțit de ea. A recunoscut: „Eu doar asta am vrut”

Dani, fostul concurent de la „Insula Iubirii”, a decis să vorbească public despre despărțirea de Mădălina, ispita cu care a format un cuplu după terminarea emisiunii difuzate pe Antena 1. Cei doi au trăit o relație intensă timp de șapte luni, însă povestea lor de dragoste s-a încheiat cu un scandal răsunător, marcat de acuzații și replici dure în spațiul public. Iată ce spune acum fostul concurent!

Cu toate că cei doi au încercat să depășească obstacolele și să-și dea o șansă reală, diferențele dintre ei s-au dovedit a fi prea mari. Dani a recunoscut că, în ciuda atracției față de Mădălina, drumul lor comun s-a încheiat brusc, fără a mai exista vreo posibilitate de împăcare.

După ce Mădălina a declarat că Dani ar fi înșelat-o în timpul relației lor, acesta a simțit nevoia să clarifice lucrurile. În cadrul unui eveniment monden, Dani a declarat pentru spynews.ro că relația cu Mădălina era deja terminată atunci când a început să interacționeze cu o altă femeie, negând vehement acuzațiile de infidelitate. Mai mult, el susține că nu înțelege de ce fosta sa parteneră a făcut aceste afirmații, dar îi dorește fericire și succes în continuare.

În ceea ce privește acuzația că ar fi sunat-o de pe alte numere de telefon, Dani recunoaște acest lucru, însă clarifică faptul că nu a făcut-o pentru a încerca o reconciliere, ci pentru a-i cere să nu mai aducă în discuție numele lui în spațiul public sau pe rețelele sociale.

„Acum puțin timp nu am înșelat-o, nu mai eram împreună, s-a interpretat greșit, nu știu ce a vrut să demonstreze. Eu sunt fericit, sper să fie ea și ea fericită. Eu m-am mutat în București, la început m-am mutat pentru ea, ulterior am zis să mă mut înapoi la Brașov, dar după am zis că de ce nu profit acum de ceea ce se întâmplă și să mă întors în București și să rămân aici.

Exact asta s-a și întâmplat. Am sunat-o și de pe alte numere tocmai pentru a-i spune să nu mai vorbească despre mine. Eu doar asta am vrut, nu caut să ne împăcăm, o dată ce am pus punct, nu mai caut să ne împăcat”, a spus Dany Boy pentru sursa citată mai sus.