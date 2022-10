Ce i-a interzis soţul Getuţei Sterp, la doar câteva zile după nuntă? Oare ce va zice Culiţă Sterp când va afla asta

La începutul lunii octombrie, Geta, sora lui Culiță Sterp, s-a măritat cu alesul inimii sale. La doar câteva zile după marele eveniment, s-a aflat ce hotărâre a luat proaspătul ei soț. Iată mai jos, în articol, ce dorință are Sebastian Crăciunescu.

În data de 2 octombrie, Geta, sora lui Culiță și a lui Iancu Sterp, și-a pus pirostriile. Getuța s-a măritat cu alesul inimii sale, Sebastian Crăciunescu la Hațeg, într-un cadru de vis. La doar câteva zile de la marele eveniment, s-a aflat ce dorință are partenerul său de viață.

Sebi a avut o discuție cu soția lui, Geta. Bărbatul i-a mărturisit faptul că și-ar dori să nu se mai îngrijească de oi, pentru că nu îi plac. Geta Sterp a fost cea care a dezvăluit acest lucru: „Sebi a zis să nu mai ținem oi, că el nu vrea, că nu îi plac, a zis să ne axăm pe altceva. Eu și frații mei am fost crescuți printre animale, la câmp. Eu cu mama mea și Iancu am dus asta mai departe, până acum. Am zis că toamna asta o să mai vindem din oi, pentru că nu mai are cine să se ocupe de ele. Eu și mama am fost mai mult baza, Iancu a fost mai mult plecat. Eu aș fi ales să fac treaba asta toată viața, dar uneori trebuie să ne urmăm destinul”.

Culiță Sterp a transmis un mesaj emoționant la nunta Getuței

La nunta surorii sale, Culiță Sterp a ținut să transmită un mesaj emoționant. Artistul mărturisește că dragostea de frați reprezintă cea mai mare avere a lor.

„Mă bucur din suflet că noi, familia Sterp, putem să ne fim alături. Noi am fost așa de uniți de când eram mici și până acum. Asta e cea mai mare avere a noastră, dragostea noastră și unitatea noastră. Asta e cea mai mare dragoste a noastră. Poate să ne ia orice, oricine, asta nu o să ne-o poată lua niciodată, dragostea noastră de frați”, a declarat emoționat Culiță Sterp la nunta surorii sale, Geta.

Sursă foto: Instagram