Ce i-a spus micuța Eva tatălui său, Cătălin Măruță, despre emisiunea pe care o moderează la Pro TV: ”Nu-mi place la tine pentru că tu...”

Andra și Cătălin Măruță au împreună doi copii în care investesc timp și educație, iar cei doi părinți se asigură că nu le lipsesc nimic. Vorbăreți din fire și sinceri, cei doi micuți își iubesc nespus de mult părinții și spun orice gândesc! Ce i-a spus Eva tatălui său despre emisiunea pe care o moderează la Pro TV?

Pe rețelele de socializare, Cătălin Măruță a postat o discuție între el și fiica lui, Eva. Prezentatorul TV a primit o reacție neașteptată din partea micuței, tema discuției fiind emisiunea pe care o moderează la Pro TV. Soțul Andrei Măruță a rămas foarte surprins de cuvintele pe care micuța Eva le-a rostit.

„Am înțeles că e ceva ce nu-ți place la mine la emisiune”, a spus Cătălin Măruță. Micuța Eva a spus imediat: „Da, nu-mi place la tine pentru că tu… Uite, te imit. Bună ziua, oameni dragi, ăăă, noi astăzi facem ăăă, o emisiune ăăă. Tot te oprești și faci ‘ăăă’. Ia vorbește!”.

Andra și Cătălin Măruță formează un cuplu de 15 ani și au o familie fericită. Cei doi copii, Eva și David, le aduc bucurii zilnice, iar familia lor este un etalon pentru fani. Artista a mărturisit că secretul unui mariaj de lungă durată constă în înțelegerea dintre parteneri și dorința de a construi ceva împreună.

”Nu aș vrea ca familia noastră să fie un simbol atât de puternic, mă cam sperie acest gând. Nu există relații perfecte, așa cum nu există oameni perfecți, iar că suntem împreună de 15 ani este rezultatul faptului că am reușit să ne înțelegem unul pe celălalt și să ne dorim să construim un viitor împreună. Cred că este greu, mai ales în ziua de azi, ca un cuplu să reziste. Pentru mine, căsnicia este un loc în care am construit, alături de Cătălin. Nu ne sufocăm unul pe altul, fiecare are un vis și o profesie care îi aduce satisfacții, avem vieți proprii și avem o viață împreună, iar asta face ca relația noastră să funcționeze foarte bine”, a declarat Andra pentru VIVA!