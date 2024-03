Ce i-a spus Mioara Roman Oanei, după ce fiica ei s-a despărțit de Marius Elisei. Ce credea despre ginerele său, de fapt

Invitată în podcastul Aneimaria Prodan, Oana Roman a vorbit despre divorțul despre căsnicia tumultoasă cu Marius Elisei, dar și despre divorțul cu scandal. În cele mai grele momente din viața sa, Mioara Roman a fost tot timpul în umbra fiicei sale și a ajutat-o necondiționat. Ce părere avea fosta soție a lui Petre Roman despre relația eșuată a Oanei.

În ceasul al doisprezecelea, Oana Roman a readus în discuție povestea din spatele divorțului de Marius Elisei. Cei doi au fost căsătoriți timp de 10 ani, perioadă în care, cel puțin la început, au simțit că sunt suflete pereche. Se pare că relația lor a început să se strice după ce au devenit părinți. La începutul anului 2021, Oana a decis să divorțeze de Marius – divorț care s-a terminat cu scandal.

Ce a spus Mioara Roman după ce Oana Roman a divorțat de Marius Elisei

În tot acest timp – și la bine și la greu- Mioara Roman a fost tot timpul în umbra fiicei sale. Atât cum a putut și cât i-a fost permis, regretata jurnalistă a susținut-o și a încurajat-o să nu regrete nicio clipă căsnicia cu Marius Elisei. Deși relația s-a terminat cu scântei, din toată această poveste de dragoste finalul a fost unul fericit, deoarece s-a născut Iza, fiica lor. De altfel, Oana Roman chiar a mărturisit că relația cu fostul soț a fost una dificilă, însă nu știe dacă ar fi devenit mamă dacă nu l-ar fi întâlnit pe atunci Marius Elisei.

”Mama mi-a zis într-o zi așa, dacă ai fost fericită real o zi și apoi o săptămână și apoi o lună, a meritat. A meritat, pentru că alte femei nu reușesc să fie nici măcar o zi. Tu trebuie să te gândești la chestia asta și să nu regreți, că dacă trăiești cu regret, n-are niciun rost. Finalul a meritat pentru că am acest copil minunat, cu siguranță. Dumnezeu a vrut ca eu să am atunci, la momentul ăla, un copil care să fie așa, pentru că Iza este o minune, o binecuvântare. Este un copil incredibil. Eu nu aș fi avut cum să-mi dau seama că e bine sau nu.

Aveam 37 de ani, nu aveam copii, eram singură de mulți ani, aveam o relație care nu era… adică nu mă mutasem cu băiatul ăla, nu locuiam cu el, era așa… ne vedeam, ne așa… Deci nu aveam ceva care să fie super mega stabil și el a venit și a umplut chestia asta, dar a umplut-o atât de mult încât eu nu am știut ce m-a lovit, la propriu. Și asta a fost, pentru că noi ne-am cunoscut în ianuarie și în iunie eu eram deja însărcinată. Eu nu pot să zic că regret, pentru că am acest copil. Eu nu știu dacă aș fi avut copilul ăsta dacă nu l-aș fi întâlnit atunci, în momentul ăla, pe Marius”, a povestit Oana Roman, în podcastul Anamariei Prodan.

După divorțul de Marius Elisei, Oana Roman a mărturisit că a trecut printr-o perioada de stres post-traumatic. Aceasta a mărturisit că a avut momente în care nu a mai rezistat emoțional și psihic, uneori dorindu-și chiar ca soțul ei să plece și să-și găsească altă iubită, fapt care, într-un final, s-a și întâmplat. După divorțul oficial din 2021, abia anul trecut Marius Elisei a părăsit definitiv căminul conjugal, iar în septembrie 2023 și-a oficializat relația de iubire cu noua sa parteneră, Gabriela.

”Este un lucru pe care eu l-am mai spus, este o relație pe care eu mi-am dorit din tot sufletul meu să reușesc să o închei, pentru că nu reușeam, deși am divorțat acum doi ani și ceva, a fost foarte greu până am reușit să scap definitiv. Eu asta mi-am dorit mai mult decât orice. Tot timpul venea înapoi, tot timpul se întâmplau lucruri prin care el încerca să mă recucerească, să reînnoade lucrurile, deși eu știam foarte clar că nu mai vreau, pur și simplu. Cornel n-a fost așa, dimpotrivă. A fost faptul că este Iza la mijloc și ea a fost un argument foarte important în aceste reveniri, folosit de el, evident. În ultima vreme, adică cel puțin în ultimul an, a fost foarte greu, insuportabil. Eu m-am rugat, la propriu, pentru că mi-am dat seama că nu se va încheia dacă el nu-și va găsi pe altcineva, eu am înțeles chestia asta”, a mai spus Oana Roman