Marius Elisei și-a dus noua iubită la următorul nivel, după doar o lună de relație. Fostul Onei Roman: „Dacă simțim un lucru, noi îl facem”

Zilele acestea, Marius Elisei a dat cărțile pe față și a spus ce s-a întâmplat între el și noua sa parteneră. Fostul partener al Oanei Roman nu doar că are planuri mărețe cu iubita mai mare decât el, ci a și făcut deja un pas extrem de important. N-au ținut cont de cât de proaspătă este legătura lor și au trecut direct la fapte.

După aproape un deceniu cu Oana Roman, cea care l-a și făcut celebru, și-a refăcut viața. I-a făcut cunoștință iubitei cu fiica sa, Isabela, care are doar 8 ani, a postat imagini cu ea pe rețelele de socializare și nu s-a ferit să spună întregii lumii detalii din relația lor.

Marius Elisei s-a mutat cu noua lui iubită

Dat fiind faptul că ea are deja 40 de ani, iar el, 37, s-au gândit că nu mai este timp de pierdut și s-au mutat în aceeași casă. Bonus: au recunoscut că își doresc și să aibă un copil împreună.

„De ce nu?! (nr. se gândesc la un viitor împreună, să aibă un copil) Nu știm ce ne rezervă viața. Suntem mulțumiți că suntem împreună, suntem fericiți împreună. Ne bucurăm unul de celălalt. Ne e foarte bine împreună. Da (nr. s-au mutat împreună), nu mai e pe timpul ăla, stai să mai treacă… Dacă simțim un lucru, noi îl facem.

Nu trebuie să așteptăm nu știu câte zile, sau luni, sau ani ca să vedem dacă e ok sau nu. Care e problema? Până în momentul de față nu s-a întâmplat nimic, încât să ne supărăm unul pe celălalt, nu suntem scandalagii. Sănătoși să fim, ce o vrea Dumnezeu de aici încolo”, a declarat Marius Elisei, în cadrul unei emisiuni TV.

Cine este iubita lui

Noua parteneră a lui Marius Elisei activează în domeniul medical, este mai mare decât el ca vârstă și iubește copiii. Cei doi s-au întâlnit prima dată în urmă cu 20 de ani, dar ar fi început o relație amoroasă abia la începutul lunii septembrie. După nici 3 săptămâni de relație, nu a luat în calcul timpul și i-a și arătat-o fiicei sale, care abia își revine după divorțul părinților.

„Cu ea (noua iubită, n.r.) n-am vorbit niciodată, dar s-a nimerit în 2003 să o văd în preajma unui job. N-am vorbit deloc pană acum. Ne-am întâlnit într-un grup la o petrecere, am vorbit și asta a fost tot. Suntem împreună de pe 6 septembrie.

În astea 3 săptămâni s-au întâmplat atâtea lucruri. Oana nu știe de la mine, știe de la Isabela. Ea este foarte calmă și iubește copiii. Ea lucrează în cadrul domeniului medical.

(Isabela, n.r.) E totuși un copil. A reacționat foarte bine. Si ea este foarte caldă, deși nu are copii. Iubește copiii. Chiar m-a bucurat ziua de duminică, pentru că s-a creat o legătură în trei. Atât eu cât și am avut o viață tumultuoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 30. Nu, nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi”, a povestit fostul soț al Oanei Roman.

