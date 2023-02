Ce i-a spus Vica Blochina lui Kamara la ureche, de fapt, imediat după ce a fost eliminată de la Survivor 2023 de la Pro TV: „Nu mai..”

Competiția „Survivor România” s-a încheiat pentru Vica Blochina. Blondina a intrat în cursa pentru eliminare, iar publicul a decis că este timpul să plece acasă. Cu ochii în lacrimi și-a luat rămas bun de la toată lumea. Cel mai mult a zăbovit în brațele lui Kamara, căruia i-a șoptit câteva cuvinte la ureche.

După aproximativ o lună petrecută în jungla din Dominicană, Vica Blochina se întoarce acasă. Blondina a fost eliminată din cadrul competiției, însă pleacă spre casă cu capul sus. Concurenta a mărturisit că este extrem de mândră de ce a reușit să realizeze în cadrul show-ului și nu își putea dori mai mult. A dat tot ce a avut mai bun, însă simțea că nu poată să mai rămână mult în cadrul competiției.

După ce a aflat rezultatul votului, Vica Blochina a răsuflat ușurată. Cu lacrimi în ochi, blondina a îmbrățișat pe toată lumea, inclusiv pe cei cu care nu s-a înțeles prea bine. În brațele lui Kamara a zăbovit mai mult și asta pentru că artistul a vărsat lacrimi atunci când a auzit că Vica va pleca acasă. Vica Blochina l-a îmbărbătat pe Kamara și i-a spus la ureche să nu mai plângă că și ea va izbucni în lacrimi dacă îl mai vede așa. Momentul a fost unul emoționat.

„Nu mai plânge, că îmi vine să plâng…”, i-a spus Vica Blochina lui Kamara.

Vica Blochina, eliminată de la „Survivor România”

Competiția și chinul din Dominicană au ajuns la final pentru Vica Blochina. În urma votului publicului, blondina a părăsit jocul. Chiar dacă pleacă acasă, o face cu zâmbetul pe buze. Vica a mărturisit că își dorea să fie eliminată și că este mult mai bine ca aventura să se termine aici pentru ea.

„Survivor este cea mai grea competiție din lume. Sunt foarte fericită că am făcut parte din această echipă, sunt fericită că am cunoscut acești oameni. Sunt foarte fericită și recunoscătoare că am avut echipa adversă de Războinici, care sunt minunați. Au făcut față, deci mi-au plăcut foarte mult.

Pentru mine această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv , dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa. Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a spus Vica Blochina.

