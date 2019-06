Ce i-a transmis Adi Sînă soacrei sale, în direct. Anca Serea era de față

Adi Sînă i-a transmis un mesaj soacrei sale, în direct. Artistul a ținut să îi mulțumească acesteia pentru toate sacrificiile făcute.

Anca Serea şi Adrian Sînă au împreună trei copii: Noah, Ava și Moise Petru. Iar, în câteva luni, cei doi urmează să devină din nou părinți! Anca Serea și Adi Sînă însă au un ajutor de nădejde: mama vedetei. Artistul a ținut să îi mulțumească, în direct, soacrei sale pentru toate sacrificiile făcute. (CITEȘTE ȘI: ANCA SEREA, POZĂ EMOȚIONANTĂ CU BEBELUȘUL ÎN SALONUL MATERNITĂȚII: “MULȚUMESC, DOAMNE”)

”Când o vezi aşa sprintenă… Deşi spune că nu mai poate… Merge cu maşina, conduce aşa (….) Vreau să-i mulţumesc bunicii. Dacă te uiţi, cu drag o spun. Mulţumesc din suflet pentru tot, pentru tot ajutorul şi pentru toate cinele bune”, a declarat Adi Sînă La Măruță.

Câte kilograme s-a îngrășat Anca Serea

Anca Serea este însărcinată pentru a șasea oară și abia așteaptă să-și țină bebelușul la piept. Vedeta va deveni, din nou, mămică de fetiță și a ales deja numele pentru minunea din viața ei: Leah. Sarcina decurge bine, iar Anca Serea nu are motive de îngrijorare. Ei bine, și dacă vă întrebați câte kilograme a acumulat vedeta în șapte luni de sarcină… răspunsul vine chiar de la ea! (VEZI AICI: A SPUS TOTUL PE BLOGUL EI! ANCA SEREA ȘI-A DORIT TOATĂ VIAȚA ASTA, IAR ACUM ESTE DEPENDENTĂ)

”Am luat patru kilograme, mă simt excelent. Nu am pofte, nu am grețuri, nimic, e un bebe tare cuminte. Voi naște tot natural, ca pe toți ceilalți copii ai mei. Doar nu o să mă apuc acum, la al șaselea, să fac cezariană! Am fost și i-am cumpărat un cărucior, hăinuțele urmează. Copiii noștri de-abia își așteaptă surioara. De altfel, Sarah a fost cea care a ales numele micuței, sunt foarte entuziasmați. Pe noi sarcina nu ne-a luat prin surprindere, o așteptam. Nu am spus niciodată că nu mai vreau copii, poate să mai vină și al șaptelea”, a declarat Anca pentru click.ro.