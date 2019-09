Ce i-au descoperit medicii, după ce Oana Roman a stat internată 2 zile în spital

Oana a avut parte momente dificile în ultimele zile, după ce a mers de urgență la spital. Vedeta se afla la botezul fiicei Gabrielei Cristea și se simtea foarte rău, încă de când ajunsese, a stat puțin, a făcut câteva poze, iar apoi a ajuns direct pe mâna medicilor.

După aproximativ două zile în care a stat în spital și s-a odihnit, Oana Roman se simte mai bine și a fost externată. Deși la început Oana a pus problema de sănătate doar pe seama oboselii, medicii au găsit ulterior adevărata cauză. Diagnosticul pus a fost amigdalită, pe care vedeta se pare că a luat-o de la fiica ei, ea având sistemul imunitar scăzut din cauza epuizării.

„Am avut o amigdalită pultacee. Am luat-o în urma faptului că sistemul meu imunitar a scăzut. Am luat-o de la Iza. Am dormit, m-am odihnit“, a spus Oana Roman.

Oana Roman, obligată să își vândă apartamentul

Oana Roman se vede obligată să își vândă apartamentul unde stă împreună cu familia ei. Ea și soțulei vor să își cumpere o casă în afara Bucureștiului, unde o va lua și pe mama ei, Mioara Roman, cu ei, deoarece nu se simte foarte bine și nu vor să o lase să stea singură.

Vedeta a mai explicat că un motiv în plus pentru care vrea să vândă locuința sunt câțiva vecini cu care a avut diverse conflicte, ba chiar a făcut plângere a poliție.

“Mama nu s-a simţit bine acum ceva vreme. Acum e mai bine. Pentru că nu s-a simţit bine, eu m-am speriat foarte rău. Norocul a fost că a putut sa mă sune să-mi spună că i s-a făcut rău. Până am ajuns la ea, am simţit că trec vreo trei ani. Era mijlocul zilei, eu stau în Tei, ea destul de departe. Am sunat la Salvare, a ajuns înaintea mea… În urma analizelor nu s-a identificat realmente de la ce… Pentru că s-a lovit foarte tare când a căzut, a fost destul de nasol. A stat atunci o săptămână în spital…

Mă tot gândeam că e foarte complicat faptul că stă destul de departe de mine. Am ajuns la concluzia că într-un fel trebuie să fie mai aproape de noi ca să o putem monitoriza un pic mai mult. Nu eram pregătiţi în vara asta să o facem, dar forţaţi de alte împrejurări am hotărât că e mai bine să vină să stea la noi. Problema este că noi nu avem destul spaţiu încât să stăm toţi pe o perioadă lungă în această casă. Noi avem un apartament foarte frumos, care are aproape 100 de metri pătraţi, dar doar trei camere.(…)”, a povestit Oana Roman în emisiunea “Agenţia VIP”.