Ce îi trimite Monica Gabor lui Irinel Columbeanu des: „Are grijă”

Irina Columbeanu, fiica fostului milionar de la Izvorani, trece printr-o perioadă complicată, fiind profund afectată de incendiile devastatoare care au cuprins zona Los Angelesului, unde locuiește împreună cu mama sa, Monica Gabor, și familia acesteia. Relația dintre Irina și tatăl său, Irinel Columbeanu, pare să fi devenit tot mai distantă în ultima vreme, iar acest subiect a fost abordat recent de fostul om de afaceri într-un interviu televizat.

În cadrul emisiunii „Viață fără filtru” de la Antena Stars, Irinel Columbeanu a discutat despre interacțiunile sale cu fiica sa, precizând că nu au mai comunicat de ceva vreme. În pofida acestui fapt, fostul milionar și-a exprimat dorința ca relația lor să rămână una apropiată și a oferit detalii despre ultima lor întâlnire, care a avut loc în timpul unei vizite a Irinei în România. Iată ce a spus fostul om de afaceri și despre Monica Gabor!

Citește și: IRINEL COLUMBEANU N-A RENUNȚAT LA AROGANȚE NICI CÂND A AJUNS LA AZIL: ”ÎI PLĂCEA SĂ DEA ORDINE!”

Totodată, Irinel Columbeanu a menționat că Irina, aflată în pragul majoratului, are o viață bine conturată alături de mama sa și tatăl vitreg în Malibu, ceea ce pare să fi influențat dinamica legăturii lor. În plus, problemele tehnice cu telefonul său par să fi contribuit la lipsa de comunicare din ultima perioadă.

„Eu întotdeauna aștept să mă caute ea pe mine că nu vreau să deranjez lucrurile din casa aceea de la Malibu, unde locuiește ea împreună cu mama ei și cu tatăl ei vitreg. A venit chiar la azil, am ieșit cu ea la masă, am fost împreună și la notar ca să îi dau acordul de a călători și în alte țări unde vrea să se ducă să studieze. (…) Datorită faptului că în curând va face 18 ani, am fost curios dacă urmează să fiu bunic, dar nu mi-a spus nimic din acest punct de vedere. E cam devreme, da…”, a transmis Irinel Columbeanu, în emisiunea „Viață fără filtru”.