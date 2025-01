Care este numele real al iubitului Monicăi Gabor. Ce scrie în buletinul lui Mr. Pink, de fapt

Mr. Pink a devenit cunoscut la noi în țară după ce s-a aflat despre relația dintre el și Monica Gabor. Cu toate acestea, afaceristul a rămas o prezență discretă, așa că oamenii nu știu prea multe despre el. Iată câteva detalii pe care probabil că nu le-ai mai auzit până acum!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Monica Gabor și-a găsit fericirea și liniștea în brațele lui Mr. Pink. Românii îl știu drept partenerul ei, însă puțini știu informații despre viața lui. Cei doi sunt de nedespărțit după ce s-au cunoscut la un eveniment caritabil, în Statele Unite ale Americii.

Începem dezvăluirile prin a spune că numele lui real este Poe Qui Ying Wangsuo și s-a născut pe data de 28 ianuarie 1977. Mr. Pink este originar din provincia Qinghai și este un afacerist de succes. Întrebată de numele partenerului ei, Monica Gabor spunea că acest aspect nu are importanță pentru ea. Tot ce contează pentru fosta soție a lui Irinel Columbeanu este respectul în relație.

Mr. Pink nu a avut o viață lipsită de griji. Spunem asta pentru că a început să muncească încă de la vârsta de 12 ani. Potrivit dezvăluirilor pe care le-a făcut într-un interviu mai vechi, partenerul Monicăi Gabor a început să facă primii bani la o vârstă fragedă, atunci când le vindea colegilor bomboane, pixuri și hârtie.

„Familia mea mi-a indus mentalitatea că indiferent de ce vrei să faci în viață, poți să obții. Dacă îți cumperi bomboane de șase cenți, probabil le poți vinde cu șapte cenți. Așa am debutat în afaceri. Nu am obținut o mulțime de bani, dar am învățat elementele de bază,” a spus Mr. Pink într-un interviu pentru revista Arabian Business.