Cum se comportă Mr. Pink cu Monica Gabor! Cătălin Botezatu i-a dat de gol: „A fost o surpriză pentru mine”

De mai bine de 10 ani, Monica Gabor și Mr. Pink formează un cuplu. Cei doi au o relație fericită, iar de curând au devenit și părinți. De-a lungul timpului, aceștia au fost extrem de discreți în ceea ce privește relația lor, iar aparițiile împreună au fost și ele rare. Însă, acum, Cătălin Botezatu i-a dat de gol și a dezvăluit cum se comportă Mr. Pink cu partenera sa.

După divorțul de Irinel Columbeanu care a ținut prima pagină a ziarelor la vremea respectivă, Monica Gabor și-a găsit liniștea și fericirea peste mări și țări. După căsnicia de cinci ani cu Irinel Columbeanu, acesta s-a îndrăgostit iremediabil de Mr. Pink. Alături de afaceristul chinez, șatena duce o viață de vis în Malibu, Los Angeles, iar recent a devenit mămică pentru a doua oară.

Veștile că Monica Gabor a devenit mămică pentru a doua oară au luat pe toată lumea prin surprindere. La 18 ani după ce a născut-o pe Irina Columbeanu, șatena a dus pe lume și un băiețel, îndeplinindu-i astfel o mare dorință lui Mr. Pink.

De-a lungul timpului, cei doi părinți au preferat să își țină relația departe de ochii curioșilor, iar Monica Gabor nu a vorbit prea des despre partenerul său. Însă, acum, Cătălin Botez a dat-o de gol și a vorbit despre relația acesteia cu afaceristul chinez. Mai exact, în urmă cu ceva timp, designerul a vizitat-o pe șatenă în Beverly Hills și a avut ocazia să îl cunoască și pe Mr. Pink.

După ce i-a văzut împreună, Cătălin Botezatu a mărturisit că a fost surprins de felul în care Mr. Pink se comporta cu partenera sa. Bote a punctat că bărbatul era extrem de atent cu Monica Gabor, afișând un comportament tandru și iubitor, semn că aceștia se înțeleg de minune și relația lor funcționează perfect.

„Atunci când eu am mers la ei prima dată, în Beverly Hills, a fost o surpriză pentru mine să îl cunosc pe Mr. Pink și să văd cât de fericiți sunt și cât de mult se iubesc. Efectiv, îi purta o grijă exagerată, aș putea spune, iar ea era extrem de tandră, extrem de caldă, zâmbitoare, așa cum în ultimii ani în România și nu vreau să dau în nimeni pentru că am prieteni și aici, nu mai era.

Ei bine, alături de el am văzut-o pe Monica înfloritoare, Monica liniștită, foarte tare (…) Și atunci când m-am întors am zis că Dumnezeu are grijă de oameni și Dumnezeu lucrează prin alți oameni pentru a-i face fericiți, iar Monicăi asta i s-a întâmplat”, a declarat Cătălin Botezatu, la Antena Stars.