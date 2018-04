Diana Bulimar, fostă campioană europeană la gimnastică de mai multe ori, dar și participant la show-ul Exatlon, din Republica Dominicană, a vizitat-o pe Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă a lumii, chiar la sală. Cele două și-au vorbit amical, au zâmbit, iar Cristina i-a făcut o mărturisire Dianei.

”Să știi că nu am ratat nicio ediție Exatlon, am ținut cu tine”, i-a spus Cristina fostei gimnaste. Aceasta i-a mulțumit și a asigurat-o, la rândul ei că îi va ține pumnii în Final Four.

Se pregătește pentru meciul cu Gyor

CSM București, unde evoluează Cristina Neagu, va întâlni pe Gyor, la Budapesta (13-14 mai), într-o partidă din semifinalele Final Four. În cealaltă semifinală, Rostov Don joacă împotriva lui Vardar Skopje.

„Accidentările din echipa lor nu cred că ne ajută foarte mult, pentru că au şi alte jucătoare foarte bune. Eu îl cunosc foarte bine pe Ambros, este un antrenor foarte bun, un om al detaliilor şi sunt convinsă că va pregăti meciul foarte bine şi le vorbeşte fetelor la modul la care nu trebuie să se gândească cine lipseşte din echipă, ci cum să joace cât mai bine împotriva noastră. Au şi câteva minusuri, cu siguranţă, faptul că nu au o stângace, sau mă rog, acea jucătoare din Spania, inter dreapta, nu o cunoaştem foarte bine, dar e un minus, dacă ne raportăm la Nora Mork, mai sunt şi altele pe care le analizăm şi încercăm să profităm de ele”, a spus Neagu.

Diana a abandonat gimnastica din cauza accidentărilor

Diana Bulimar a început să practice gimnastica de la patru ani şi spera să devină o a două Nadia! Din păcate, deşi a ajuns în lotul naţional şi a avut rezultate notabile în acest sport atât de iubit în România, Bulimar a avut parte numai de ghinioane, iar ultimul dintre ele a deteminat-o să renunţe la sală de antrenamente pentru totdeauna.

Totul s-a întâmplat în urmă cu un an şi jumătate, înaintea Campionatelor Europene de gimnastică programate la Bernă. Diana Bulimar spera atunci la o medalie strălucitoare. Din păcate, în ciuda pregătirii perfecte, sportiva nu a mai putut ajunge în concurs din cauza unui banal antrenament. În timpul exerciţiului de la sol, pe pârtia elastică, Diana sărit o “Tsukahara”, apoi s-a prăbuşit. A simţit o durere la desprindere la glezna dreaptă şi nu a mai putut să termine elementul în picioare. Imediat, au venit medicii şi au transportat-o la spital, iar după investigaţii, rezultatul a fost unul crunt. Diagnosticată cu ruptură de tendon achilian, Diana Bulimar a fost nevoită să se opreze imediat şi nu a mai putut să se refacă pentru competiţia europeană!

“Mi-am pus atunci întrebarea de ce? Pentru că unele lucruri sunt menite să se se întâmple. Nimeni nu m-a întrebat dacă vreau asta. O secundă. Şi totul s-a ruinat. Toată muncă, toată determinarea, toate ambiţiile. Lumea m-a încurajat când a aflat. Unii au plâns pentru mine şi-mi pare rău. Şi acum, chiar dacă aş vrea, nu mă pot întoarce în timp că să mai schimb ceva”,a spus, abătuta, Diana Bulimar, care după intervenţia chirurgicală a renunţat la gimnastică!”, a declarat Diana, după intervenţia chirurgicală.

După ce s-a lăsat de gimnastică, ea suferind mai multe accidentări, ultima fiind decisivă în retragerea ei, Diana a intrat în showbiz. A participat la Exatlon România, concurs care se desfășoară în Republica Dominicană. A fost eliminată însă din echipa ”Faimoșilor”.