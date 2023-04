Adrian Văncică, cunoscutul actor care îl joacă pe „Celentano” în Las Fierbinți, a mărturisit că a avut un loc de muncă atipic, acum 21 de ani. Atunci, actorul a fost plecat în Coreea de Sud și, rememorează el, locul de muncă a fost precum „armata pe care n-a făcut-o”. Iată mai jos, în articol, ce job a avut Adrian Văncică, înainte să devină cunoscut.

Adrian Văncică a mărturisit că în anul 2002 a stat în Coreea de Sud, acolo unde a și lucrat. Celebrul „Celentano” din Las Fierbinți a avut un job mai puțin obișnuit. Se afla peste hotare chiar în perioada în care a avut loc și Campionatul Mondial de Fotbal, acesta fiind și motivul pentru care a pierdut mulți bani.

„Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de Fotbal. Atunci am pierdut foarte mulți bani pentru că se făceau pariuri pe cine va câștiga meciurile”, a povestit „Celentano”.

Ce job a avut Adrian Văncică în anul 2002

Adrian Văncică a continuat să povestească despre experiența pe care a trăit-o în Coreea de Sud. Actorul a mărturisit că a lucrat într-un parc de distracții, fiind nevoit să interpreteze mai multe personaje. A rememorat și momentul în care a fost costumat în Zorro. Întreținea acte artistice direct pe stradă, iar jobul pe care l-a avut în Coreea l-a ajutat, mai târziu, în carieră.

„Am lucrat într-un parc de distracții imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro.

Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intrăm în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experiență mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o. A fost o socializare bruscă pentru că eram acolo cu mai mulți ruși, bulgari, moldoveni. M-am întors apoi în România”, mărturisea „Celentano”, în urmă cu ceva timp.

