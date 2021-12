Celentano şi-a negociat bine salariul cu Pro TV. Colegii lui, uluiţi când au văzut cât încasează el pentru fiecare episod din Las Fierbinţi

Serialul Las Fierbinți a cucerit foarte ușor inimile publicului, iar Celentano este unul dintre personajele care încasează cel mai bun salariu, pentru fiecare episod difuzat de Pro TV. Actorul și-a negociat bine veniturile, iar lunar încasează sume chiar frumușele.

Celentano este cel mai cunoscut bețiv din România, iar actorul Adrian Văncică a făcut o serie de eforturi mari pentru a putea crea personajul pe care îl interpretează în fiecare episod de la Pro TV.

Cât căştigă Celentano pentru fiecare episod din Las Fierbinţi, pe B1tv.ro

Ce făcea Adrian Văncică înainte să joace în Las Fierbinți

Înainte de Las Fierbinți, actorul Adrian Văncică avea cu totul și cu totul altă ocupație. Starul din Las Fierbinți a locuit în Coreea de Sud și a lucrat într-un parc de distracții pentru copii.

„Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulţi bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câştiga meciurile. Am lucrat într-un parc de distracţii, imens”, a spus Adrian Văncică.