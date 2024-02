Ce legătură este între o pereche de căști de 700 de euro și România: „Parcă ar fi o pereche de cercei, așa arată”

Acestea sunt căștile care au legătură cu România. Costă 700 de euro și sunt asemănătoare cu o pereche de cercei. Care este legătura dintre acestea și țara noastră?

Această pereche de căști se vinde cu 700 de euro. Mai exact, este vorba despre modelul Hi-Fi Meze Advar, In-Ear. Acestea au un design unic, inspirat cu totul din România. Se pare că modelul are inspirație românească. În civilizațiile arhaice din România, un advar era similar cu un talisman sau o amuletă. Aceasta era văzută ca fiind atotputernică, un simbol menit să aducă binecuvântare celor ce o purtau.

Căștile au un design deosebit, asemenea unei bijuterii. Sunt destul de grele în comparație cu o pereche de căști normale. Cu toate acestea, căștile vin la pachet cu un cablu rigid, care să permită ușurarea acestora. De asemenea, în prețul de 700 de euro, primiți o husă pentru căști și alte accesorii. Acest dispozitiv a fost conceput pentru redarea maximă a sunetului.

În ciuda design-ului unic, căștile nu au fost pe gustul românilor. După ce videoclipul de prezentare al acestora a ajuns pe TikTok, internauții au rămas cu un gust amar. Aceștia au apreciat calitatea și modelul deosebit, chiar și inspirația istorică. Două lucruri nu prea le-au plăcut: faptul că au un adaptor de tip jack și prețul. Telefoanele moderne nu mai au incluse mufe de jack. Conectarea căștilor la noile modele se face ori prin portul de încărcare, în cazul celor cu fir, ori prin Bluetooth, în cazul celor wireless.

În secțiunea de comentarii a videoclipului de pe TikTok, internauții s-au întrecut în comentarii care mai de care mai amuzante.

„Sunt frumoase și de o calitate super…dar să fim serioși 700€ îmi i-au un Logan cu muzică inclusă”, „De 700€ îmi iau căști cu mult mai performante și îmi rămân și bani”, „pai și dacă nu am Jack la telefon ce fac ? le țin pe post de talisman sau lantic …”, „Nici nu am cuvinte sa zic ce imi vine sa zic, 2024 Jack ? Iti limiteaza folosirea maxim ! Se putea un Bluetooth si 100€ in plus si era alt cv !”, „Ieftine ! Cred ca imi iau vreo 3 seturi sa am și de rezervă !”, „cu 700 de euro îmi iau o roabă de căști”, „Asta ar fi una dintre glume”, „este făcută în România,, normal că este muult mai scumpă decât face”, „Dai la schimb pe audi?”, „ai uitat sa precizezi ca intorc clatitele intinde rufele calca fac cafea si la final si masaj”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.