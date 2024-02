Cum pot avea românii facturi mai mici la gaze și curent. Metoda simplă de care trebuie să țină cont la semnarea contractului

Metoda pe care toți românii trebuie să o știe! Cei care sunt consumatori de energie electrică și gaze pot plăti prețuri mai mici pentru aceste servicii, cu anumite condiții. Se pot alege cu facturi nu prea mari, însă au câteva reguli de urmat înainte. Primul lucru pe care românii îl pot face este să caute cei mai ieftini furnizori. Apoi, urmează alți pași importanți din acest proces. Iată despre ce este vorba!

Românii consumatori de energie electrică și de gaze trebuie să știe că pot plăti facturi mai mici dacă țin cont de anumite lucruri. Sunt câțiva pași importanți de făcut pentru persoanele care vor să scoată din buzunar mai puțini bani în fiecare lună. Primul pas pe care clienții ori viitorii clienți trebuie să-l facă este să caute prețurile cele mai mici ale furnizorului.

Cum găsesc românii ofertele mai bune la energia electrică și gaze

Este bine de știut că la gaze plafonul este de 0,31 lei pe kWh, însă pe comparatorul ANRE se regăsesc oferte mult mai bune decât această limită de preț. Dacă ne uităm la furnizorii de curent electric atunci lucrurile sunt simple: ofertele se învârt în jurul plafoanelor și al consumului fiecărui client. În acest caz, reducerile sunt mai mici comparativ cu cele de la gaz.

Toți clienții cu un consum mai mic de 100 de kWh au 19 oferte egale cu prețul din plafon, adică cel de 0,68 lei/kWh, scrie Observator. Dacă ne referim la pragul de consum atunci clienții trebuie să știe că plafonul este de 80 de bani între 100 și 255 kWh. În acest caz, este un singur furnizor care are un preț mai mic de atât, adică 0,77 lei/kWh. Pentru un consum mai mare, de peste 255 kWh, atunci sunt mai multe oferte sub prețul de 1,3 lei/kWh. Cea mai bună ofertă în acest caz este de 1,16 lei/kWh.

În momentul în care o persoane încheie un contract de energie electrică ori de gaze, atunci trebuie să știe că în primul an în care este client al furnizorului respectiv, va plăti un preț mai mic. Vor primi oferte mult mai bune, sub plafonul impus de Guvern. De obicei, astfel de contracte sunt pe o perioadă de un an. În acest fel, consumatorii au garanția că nu vor primi facturi mai mari, atunci când expiră schema de plafonare, mai scrie sursa citată.