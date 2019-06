Ce mare s-a făcut fetița Elenei Udrea! Cu cine seamănă

Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a publicat o serie de imagini cu fetița lor, și le-a arătat apropiaților cât de mare a crescut Eva Maria.

Fiica Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov crește pe zi ce trece, iar bucuria cea mai mare o simt părinții atunci când îi văd dezvoltarea fiicei lor. Eva Maria urmeză să împlinească un an în scurt timp, iar Elena Udrea și Adrian, iubitul ei, sunt mai fericiți ca niciodată.

Din 4 octombrie până pe 24 decembrie 2018, Elena Udrea, fost ministru al Turismului, şi Alina Bica, fost procuror-şef al DIICOT, au trăit un calvar într-un penitenciar din Costa Rica. În Ajunul Crăciunului, au fost eliberate după ce Instanţa Supremă a decis suspendarea executării pedepselor în urma scandalului pe tema completurilor de cinci judecători formate nelegal, relatează click.ro.

Elena Udrea a fost condamnată în dosarul Gala Bute la 6 ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu. Alina Bica are de ispăşit 4 ani de închisoare pentru favorizarea infractorului şi trafic de influenţă, într-un alt dosar. „Despărţirea de Eva a fost foarte greu de suportat. Am lăsat-o la 13 zile şi am găsit-o mult mai mare. Dumnezeu a făcut o minune. Eu şi Alina Bica am fost ţintele unui abuz în România”, a declarat Elena Udrea.