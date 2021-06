Ce mașină conduce Nikolas SAX. Manelistul-fenomen al momentului, rege pe șosele cu bolidul lui

Este manelistul-fenomen al momentului și are fanii la picioare. Produce bani cu nemiluita ori de câte ori lansează câte o melodie, deci își permite să ducă o viață de „barosan”. Cu toate acestea, nimeni nu a știut până acum ce mașină conduce Nikolas SAX.

Nikolas SAX este extrem de deschis cu fanii lui și tocmai de aceea le-a arătat și ce mașină conduce. Pe pagina lui de Facebook, manelistul a postat o fotografie cu el, îmbrăcat după ultimele tendințe, dar și cu bolidul de lux pe care îl deține.

Ei bine, Nikolas SAX conduce un BMW X3 de toată frumusețea, de culoare bleumarin.

Povestea impresionantă a lui Nikolas SAX

Nikolas Sax, unul dintre cei mai talentați artiști din generația tânără s-a dezbrăcat de secrete. În direct la Antena Stars, cântărețul a povestit totul despre viața lui, dar și despre cum a reușit să se apuce de muzică și să aibă un asemenea succes.

„Am făcut saxofon, clarinet și pian, de aici și numele meu. După ce am terminat studiile, am plecat în Franța cu mam, după ce s-au despărțit părinții mei. Aveam vreo 10-12 ani. M-am apucat de școală în Franța. Am urmat cursuri de hair-stylist în Paris. Am stat câțiva ani buni la liceu acolo. Cântam în continuare la saxofon acasă. După, am plecat la tata în Anglia. El a fost și e om de afaceri. Nu avea treabă cu frizeria, dar a cunoscut o femeie care e hair-stylist și au deschis împreună un salon. Acum avem patru saloane împreună acolo. Mama m-a împins să mă duc la el. Înainte stăteam cu chirie acolo, acum avem casa noastră. Aici nu am unde să stau, acolo e casa mea”, a declarat Nikolas Sax pentru Showbiz Report.