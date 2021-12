Ce măsuri a fost nevoit să ia Mihai Albu pentru a face față pandemiei. Le-a încălțat pe Lady Gaga, Katy Perry si Madonna, dar ghinionul nu l-a ocolit!

Mihai Albu rupe tăcerea într-un interviu exclusiv acordat pentru CANCAN.RO! Designer-ul vorbește fără perdea despre creațiile sale, cum a ajuns să dețină două recorduri mondiale, cum arată viața amoroasă a vestitului designer, dar și ce relație are cu Mikaela, fiica sa, în prag de sărbători.

Încasări înjumătățite din cauza pandemiei! Dacă de-a lungul timpului Mihai Albu a lucrat pentru Lady Gaga, Katy Perry sau Madonna, obținând chiar câteva mii de dolari din vânzarea unei perechi de pantofi, pandemia pare să îi fi stricat planurile.

Designer-ul recunoaște că veniturile s-au redus considerabil comparativ cu perioada de glorie: “Jumătate! N-au fost evenimente, n-au fost nunți, n-au fost evenimente speciale (…) s-a cheltuit mai puțin, au pus preț pe înfățișare mai puțin (n.r. “femeile”), s-a simțit foarte tare (…) suntem încă sub presiune!”

Pandemia l-a determinat să-și schimbe stilul

Fostul soț al Iuliei Albu declară chiar că a fost forțat să ia măsuri pentru a putea supraviețui, începând să creeze încălțăminte de zi cu zi, chiar și pantofi sport: “Concurența este într-adevăr foarte mare pe încălțămintea de stradă, cea de toată ziua (…) sunt brandurile cele mari care își permit niște prețuri chiar foarte mici cu tehnologie de ultimă oră, astea nu-mi sunt la îndemână.

Hai să zicem că cele două segmente, cel de stradă și cel de sneakers nu mă reprezintă foarte tare, dar în vremurile acestea, de pandemie, au făcut să rezist pe piață!”, ne-a dezvăluit Mihai Albu.

Motivul pentru care încă nu și-a refăcut viața

În vara anului curent, Mihai Albu declara că se simte pregătit pentru o nouă căsătorie, însă acum pretinde că este singur, ba chiar nu dă curs ieșirilor de socializare din cauza pandemiei. Designer-ul locuind alături de mama sa pe care nu dorește să o expună niciunui pericol.

“Nu, nu este cineva în viața mea în momentul ăsta! (…) Sunt atâtea probleme, am evitat ieșirile, am evitat cât de cât să ma expun inutil, mai ales că mama mea are 94 de ani, să nu circul prea mult, să ma duc cu vreo boală acasă…”, a mai adăugat Mihai Albu.

Cu cine își va petrece sărbătorile de iarnă

Spre finalul interviului, reporterul CANCAN.RO a abordat subiectul sărbătorilor, încercând să afle ce persoane îi vor fi alături lui Mihai Albu. Acesta a replicat: „În principiu Crăciunul o să îl fac cu mama mea, dacă o să fie și fetița mea, o să vedem, încă nu s-a stabilit… (…) Sărbătoarea de Crăciun este important să o facem în familie! (…) Am o scrisorică pe care trebuie să o respect, o să găsească sub brad ceva, sigur că da! (n.r. Mikaela)”, a conchis designer-ul.

