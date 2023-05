Ce mesaj i-a transmis soțul lui Carmen Grebenișan lui Andrei Krișan, după ce cei doi au fost foarte apropiați la Survivor de la Pro TV: „Krișane, e a mea!”

Carmen Grebenișan nu a reușit să câștige premiul cel mare la Survivor România 2023, deși a fost favorită să ia trofeul și cecul de 100.000 de euro. Alex Militaru, soțul ei, a susținut-o până-n ultima clipă și a sperat la o minune. Ei bine, nu s-a înfăptuit, iar cel care a câștigat acest sezon a fost Dan Ursa, spre surprinderea multora. Ce mesaj a transmis partenerul Faimoasei pe internet?

Carmen Grebenișan a fost susținută până la capăt de soțul ei. Alex Militaru i-a fost alături cu gândul și sufletul, sperând până-n ultima clipă că vedeta va ridica trofeul și se va întoarce pe meleaguri românești cu cecul de 100.000 de euro. Chiar dacă nu a fost așa și Dan Ursa a ieșit învingător în acest sezon, partenerul Faimoasei i-a impresionat pe toți cu atitudinea și caracterul frumos de care a dat dovadă în mediul online, până să se afle numele câștigătorului. Mai mult decât atât, Alex Militaru a ținut să-i transmită și un mesaj lui Andrei Krișan, amicul din competiție al soției lui. S-a văzut cu ochiul liber că blondina are o relație frumoasă de prietenie, apropiată, cu Andrei, cel pe care l-a susținut să ia trofeul Survivor, după ce ea a ieșit din ecuație.

După zvonurile de pe internet legate de Carmen și Krișan, Alex Militaru a rupt tăcerea și a ținut să le închidă gura tuturor.

„Carmen, aș fi vrut să stau lângă tine acum când îți sare inima din piept. Dacă nu vei câștiga, îi rog pe producători să mai scoată un titlu de MySurvivor pentru mine și de SurvivorGirl pentru toate fetele și femeile care îmi doresc să vadă în tine un exemplu de ambiție. Da, și Dan și Krișan sunt foarte buni, cei mai buni, dar tu ai ajuns acolo lângă ei. Știu că voi femeile sunteți egale cu noi din toate punctele de vedere, dar sunteți peste noi cu multe, îmi e din ce în ce mai clar.

Dacă aș fi lângă tine, știi ce ți-as spune…ce am vorbit noi până să pleci când râdeam cu lacrimi și te-am întrebat „Iubsa…și dacă totuși ajungi în finală, îmi dai un mesaj să te audă toată țara?” Și tu ai zis „Iubsa, serios acum cât putem să visam de mult… 😂 da, o să mă uit la camera și o să zic că te-ai înțeles cu Dumnezeu, jur”. Nu știu sincer dacă își va aminti de asta fix în momentele astea, dar jur că am pus vorbe bune peste tot. Nu știm ce va fi diseară. Dacă pierde traseul intră la vot, deci vă rog să o susținem încă o dată si apoi… încă o dată. Dacă ia colanul… va fi direct în finală. No, oricum ar fi, am nevoie de voi ca sa câștige această competiție. Dane, Krișane și comunitățile voastre, nu vă suparăți, dar e a mea, nu pot să nu o susțin până la cer și înapoi, nu vreau să mă interpreteze nimeni greșit”, se arăta în mesajul postat de Alex Militaru, înainte de finala Survivor România 2023.

Cine este Alex Militaru, soțul faimoasei Carmen Grebenișan

Alex Militaru și Carmen Grebenișan se iubesc de câțiva ani și au o relație fericită. Blondina este o cunoscută influenceriță, urmărită numai pe Instagram de aproape 700.000 de internauți. Fosta Faimoasă de la Survivor a preferat să-și țină povestea de iubire departe de ochii curioșilor, până acum ceva vreme. Alex Militaru nu este creator de conținut, așa că el a stat distant de rețelele de socializare. Bineînțeles, până ca vedeta să apară în emisiunea de la PRO TV.

Lucrurile s-au schimbat odată cu participarea ei în show-ul din Dominicană. Cei doi au început să-și expună relația în mediul online, unde primesc numai mesaje frumoase din partea internauților. Totuși, puțini știu cine este Alex, iubitul vedetei. Tânărul a absolvit Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina, iar mai apoi și-a continuat studiile la București, unde a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Este farmacist și lucrurile merg ca pe roate în cariera lui.