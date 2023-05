Carmen Grebenişan, apariţie şoc! În ce hal arată după Survivor! A încercat să mascheze, dar...

Carmen Grebenișan a fost una dintre favoritele la marele premiu de la Survivor România 2023! Deși nu a câștigat trofeul și cecul de 100.000 de euro, vedeta a ieșit învingătoare pentru sute de mii de oameni care au votat-o. Faimoasa s-a întors pe meleaguri românești și deja a recurs la prima schimbare de look!

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai iubite influencerițe de la noi. Puțini se așteptau ca aceasta să participe la Survivor România și nu mulți credeau că va ajunge să ocupe locul 3 în competiția de la Pro TV. Ei bine, iată că s-a întâmplat! Carmen a dat dovadă de multă ambiție și putere participând la un reality show de o astfel de anvergură. Le-a demonstrat oamenilor de acasă că-și merită locul la Survivor. Mulți au vrut-o câștigătoare, însă n-a fost să fie. Carmen s-a întors pe meleaguri românești tot ca o învingătoare. A fost așteptată cu brațele deschise, chiar pe aeroport, de către soțul ei, Alex Militaru.

Blondina a revenit ușor, ușor la viața ei și la tabieturi. Prima schimbare de look pe care și-a făcut-o, a fost să se vopsească. A optat pentru un blond argintiu, care o definește perfect și îi pune în evidență trăsăturile. După participarea la Survivor și lunile în care a stat sub cerul liber în jungla dominicană, Carmen s-a confruntat cu câteva probleme. Tenul i-a fost afectat în mare parte, așa cum se poate observa în imaginile postate pe internet, dar și-n GALERIA FOTO. Tânăra, încă, nu a reușit să scape de coșurile de pe față și piept. Este clar că mai are nevoie de timp, în care corpul ei să revină la ce a fost odată. În zadar, a încercat influencerița să mascheze cu machiaj, căci nu prea i-a ieșit. Cu toate acestea, Carmen Grebenișan se bucură de momentele petrecute alături de cei dragi, după ce a stat luni întregi departe de ei.

Nu doar Carmen Grebenișan s-a confruntat cu probleme din cauza Survivor

Carmen Grebenișan nu este singura vedetă care s-a confruntat cu diferite probleme, după participarea la Survivor România. Și Vica Blochina a avut parte de momente grele, după ce i s-a umflat fața chiar în timpul emisiunii. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a avut nevoie de îngrijiri atente, după ce soarele puternic din jungla dominicană i-a distrus tenul. După ce a revenit în România, vedeta spunea că nu mai folosește deloc filtre pe rețelele de socializare. A fost nevoită să folosească multe produse, să scape de probleme.

„Nu mai port nici filtru pe față, pentru că nu mai are sens. M-am dezumflat la față cât se putea de bine, pentru că am avut o alergie foarte urâtă de la soare și aveam bube peste tot. Am folosit kilograme de creme de când m-am întors”, a spunea Vica Bochina, în mediul online.