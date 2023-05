Carmen Grebenișan și Andrei Krișan, împreună! Ce au făcut noaptea, după ce au pierdut finala Survivor 2023 de la PRO TV

Survivor România 2023 a destrămat prietenii, dar a fost și locul unde s-au format conexiuni puternice între oameni. Relația dintre Carmen Grebenișan și Andrei Krișan pare să continue și după ce show-ul de la Pro TV a luat sfârșit. Ce au făcut noaptea, după ce au pierdut finala show-ului.

Se poate spune că Survivor România este locul unde orice e posibil. Competiția de la Pro TV scoate la lumină adevăratele caractere ale participanților, motiv pentru care se leagă noi prietenii… sau nu. De data aceasta, în prim plan au fost Carmen Grebenișan și Andrei Krișan, cei doi finaliști de la Survivor România. Au luptat cot la cot, au fost cei mai aprigi competitori, însă, la finalul show-ului, cei doi au rămas prieteni și au uitat de orice rivalitate de pe traseu.

Ce au făcut Carmen Grebenișan și Andrei Krișan după finala Survivor România 2023

Miercuri, 24 mai 2023, a avut loc finala Survivor, finală în care Dan Ursa, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan s-au luptat pentru marele premiu de 100.000 de euro. Competiția a fost strânsă, mai ales că a fost vorba despre cei mai buni trei oameni rămași pe insula din Republica Dominicană. Dan Ursa a fost cel care a plecat acasă cu trofeul și marele premiu. Dar, distracția adevărată a început, după ce camerele de filmat s-au oprit.

Și dacă acesta nu este un motiv bun de a sărbători, atunci care? Andrei Krișan și Carmen Grebenișan au pus de un party de zile mari. Cei doi finaliști au continuat ”povestea Survivor”, însă, de data asta, în cel mai frumos și relaxant mod posibil. Gașca formată din Bianca Patrichi, Alin Chirilă, Ștefania Stănilă, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan au sărbătorit victoria câștigătorului și au ciocnit un pahar în cinstea parcursului lor la Survivor România.

Dan Ursa, câștigătorul Survivor România 2023

După cinci luni de competiție grea pe insula din Republica Dominicană, Dan Ursa a reușit să demonstreze că este un adevărat supraviețuitor. Războinicul a pus mâna pe marele premiu în valoare de 100.000 de euro, însă asta nu este tot. Concurentul a câștigat admirația și respectul fanilor, așa că imediat cum a aflat rezultatul, Dan Ursa a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au votat și susținut.

„Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi!

Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”, a scris Dan Ursa, în mediul online.

