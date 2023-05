Am aflat adevărul despre Dan Darius Ursa de la Survivor. PRO TV l-a prezentat drept „director zonal vânzări”, dar ce vinde el, de fapt

Dan Ursa este câștigătorul Survivor România 2023. Inițial, nimeni nu i-a dat nicio șansă, însă a reușit să surprindă. Forma fizică nu îl avantaja și nici profesia nu îi acorda vreun atu, cum a fost în cazul multor alți concurenți. Nimeni nu a crezut că un agent de vânzări poate depăși pe traseu un sportiv de performanță. Acum, Dan Ursa se întoarce la clienții săi cu un alt statut și cu mai mulți bani în buzunar. Cu ce se ocupă, de fapt, câștigătorul Survivor România 2023?

În data de 9 ianuarie, Dan Ursa se alinia, cu pași timizi, echipei Războinicilor și pornea în ceea ce avea să fie aventura vieții lui. Bărbatul renunța la traiul liniștit pe care îl avea și intra într-o competiție extremă. Telespectatorii l-a îndrăgit imediat și, chiar dacă nu îi dădeau multe șanse, s-au așezat în tabăra lui.

Cu ce se ocupă Dan Ursa

Dan Ursa a fost prezentat drept agent de vânzări, dar noi am aflat ce vinde și cu ce se ocupă, de fapt, câștigătorul Survivor România 2023. Se pare că, încă din luna februarie 2011, fostul Războinic activează în acest domeniu. Timp de cinci ani, până în anul 2016, a fost director de vânzări, pe zona Ardeal, la Karcher Romania, firmă ce se ocupă cu sisteme de curățare eficiente, economice și ecologice.

În luna februarie a anului 2016, Dan Ursa decidea să schimbe peisajul și devenea director zonal vânzări (tot pe zona Ardeal) la Makita Romania. Acesta este o companie producătoare și vânzare de motoare electrice. Makita, firmă japoneză, a devenit lider mondial în producția și furnizarea de scule electrice profesionale, scule pneumatice și mașini pentru păduri, parcuri și grădini.

Dan Ursa, câștigătorul Survivor România 2023

După cinci luni de competiție grea, Dan Ursa a reușit să își adjudece trofeul Survivor România 2023 și marele premiu în valoare de 100.000 de euro. De-a lungul competiției, bărbatul a demonstrat ce poate și că probele concursului nu îi pun bețe în roate. Însă, chiar dacă a avut rezultate bune pe traseu, fostul Războinic nu reușea să ajungă până în finală fără susținerea publicului.

Telespectatorii au fost cei care l-au salvat de fiecare dată, iar în marea finală i-au mai acordat încă un vot de încredere plasându-l deasupra lui Andrei Krișan, devenind, astfel, câștigătorul competiției. Așa că imediat cum a aflat rezultatul, Dan Ursa a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au votat și susținut.

„Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi!

Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”, a scris Dan Ursa, în mediul online.