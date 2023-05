De necrezut! Câți bani a primit Dan Ursa, în total: marele premiu + onorariul pentru cele 20 de săptămâni la Survivor 2023 de la PRO TV

Seara trecută, 24 mai, s-a jucat finala Survivor România 2023. În urma voturilor publicului, Dan Ursa a reușit să îl învingă pe Andrei Krișan și să își adjudece trofeul competiției din Dominicană și marele premiul de 100.000 de euro. Așadar, agentul de vânzări din Cluj pleacă acasă cu buzunarele pline, la valoarea premiului final adăugându-se și onorariul pentru cele 20 de săptămâni rezistate în cadrul competiției.

Marea finală Survivor România 2023 a ținut pe toată lumea cu sufletul la gură. Mai întâi, Carmen Grebenișan, Dan Ursa și Andrei Krișan s-au înfruntat în ultima probă a concursului, în urma căreia blondina a ajuns pe banca susținătorilor. Ulterior, cei doi foști Războinici au intrat la votul publicului, care a desemnat câștigătorul.

Câți bani a încasat Dan Ursa

Telespectatorii și-au votat preferatul, iar, în final, Dan Ursa a fost declarat drept câștigătorul Survivor România 2023. Victoria i-a adus clujeanului un cec de 100.000 de euro și titlul de ultimul supraviețuitor. Simpaticul agent de vânzări a plecat acasă cu buzunarele pline, la premiul cel mare adăugându-se și onorariul acestuia.

Mai exact, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, fostul Războinic a fost plătit cu 1.000 de euro pentru fiecare săptămână în care a rezistat în competiție. Dan Ursa a intrat în joc încă de la început, pe data de 9 ianuarie, ceea ce însemnă că a petrecut 20 de săptămâni în Dominicană, săptămâni pentru care a primit 20.000 de euro. Așadar, câștigătorul din acest an a plecat acasă cu 120.000 de euro.

Dan Ursa, câștigătorul Survivor România 2023

În ultima ediție Survivor România 2023, Dan Ursa a fost salvat de două ori de voturile publicului. Mai întâi a reușit să o învingă pe Carmen Grebenișan, fapt ce l-a dus lângă Andrei Krișan, în ultima etapă. Iar apoi l-a bătut și pe fostul Războinic, reușind să câștige concursul.

Așa că, în mare parte, victoria lui Dan Ursa se datorează susținerii fanilor. Imediat după ce competiția s-a terminat și și-a primit telefonul, clujeanul a avut grijă să le mulțumească tuturor celor care l-au votat. S-a arătat recunoscător și măgulit de valul de oameni care s-au așezat în tabăra lui și a ținut să își exprime recunoștința pentru întreaga susținere de care a avut parte pe tot parcursul show-ului.

„Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi!

Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”, a scris Dan Ursa, în mediul online.