E ceva „necurat” la mijloc! Legătura dintre Andrei Krișan, Dan Ursa și Carmen Grebenișan de DINAINTE de Survivor de la PRO TV

Survivor România a făcut și de această dată furori pe micile ecrane. Concurenții i-au ținut pe telespectatori cu sufletul la gură în fața televizoarelor, iar show-ul a fost extrem de palpitant în această ediție. Ei bine, acum, emisiunea a ajuns la final, iar cei care s-au luptat pentru poziția de câștigător au fost Dan Ursa, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan.

Se pare că între cei trei finaliști ai acestui sezon Survivor România a existat o legătură nebănuită. Atât Carmen Grebenișan, cât și Dan Ursa și Andrei Krișan provin din aceeași zonă, ceea ce înseamnă că titlul Survivor 2023 a venit la Cluj anul acesta, marele câștigător fiind Dan Ursa, din echipa Războinicilor.

Ce 3 finaliști ai competiției Survivor România 2023

Cei trei finaliști din Cluj: Carmen Grebenișan, Dan Ursa și Andrei Krișan au dat tot ce au avut mai bun pentru a obține titlul Survivor România 2023, însă cel care s-a dovedit a fi ultimul supraviețuitor a fost Dan Ursa. Războinicul a intrat în competiție încă din primul episod și a spus mereu că scopul său final este să câștige marele trofeu.

„Zvonurile sunt adevărate, dragii mei! În curând îmi voi testa limitele fizice și mentale, într-o provocare extraordinară, în echipa celor 12 Războinici din Survivor România 2023. Vă invit să mă urmăriți și să mă susțineți cât mai mult în noua mea aventură!”, spunea Dan Ursa, înainte de participarea la Survivor România 2023.

Dan Ursa, marele câștigător Survivor România 2023

Telespectatorii și-au votat preferatul, iar, în final, Dan Ursa a fost desemnat câștigătorul Survivor România 2023. Victoria i-a adus clujeanului un cec în valoare de 100.000 de euro și titlul de ultimul supraviețuitor. Potrivit informațiilor din presă, fostul Războinic a fost plătit cu 1.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs, iar pentru cele 20 de săptămâni în Dominicană, sportivul din tribul albastru a primit în total 20.000 de euro. Astfel, acesta a plecat acasă cu un total de 120.000 de euro.

„Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi!

Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”, a scris Dan Ursa, în mediul online.

