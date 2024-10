Ce mesaj i-a trimis Liam Payne unei foste iubite, înainte să moară: ”Voi prețui pentru totdeauna”

Una din fostele iubite ale cântărețului Liam Payne a dezvăluit mesajul pe care acesta i l-a trimis în urmă cu doar câteva săptămâni înainte de moartea sa prematură.

Danielle Peazer a fost într-o relație cu Liam Payne în perioada 2010-2013, după ce anterior s-au cunoscut pe platoul X Factor. Pe atunci, Danielle era dansatoare de rezervă la emisiunea din 2010.

„Relația noastră se poate să se fi încheiat în 2013, dar acela părea să fie doar începutul poveștii noastre. M-ai învățat despre importanța stabilirii limitelor și că ar trebui să-mi protejez întotdeauna inima. Cred că în adâncul sufletului nostru am știut întotdeauna că vom avea un fel de legătură pentru totdeauna, indiferent unde ne-au dus viețile noastre. Îmi pare rău că povestea ta nu s-a terminat altfel. În ciuda faptului că am fost conștientă de luptele tale de-a lungul anilor, am sperat și m-am rugat ca această zi să nu vină niciodată”, a declarat Peazer, potrivit People.