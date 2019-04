Ce meseria are sora lui Mircea Badea. Din ce câștigă Naty bani e demn de Cartea Recordurilor

În trecut, sora lui Mircea Badea a lucrat în același trust de televiziune cu acesta, însă… de ceva vreme, ea și-a schimbat domeniul de activitate. Recent, ea a fost invitată în platoul emisiunii moderată de Mihai Gâdea, unde alături de fratele ei, Naty Badea a vorbit despre pasiunea ei cu ajutorul căreia face bani. Gestul făcut de frumoasa șatenă este demn de Cartea Recordurilor, iar în cadrul interviului, ea a explicat motivul pentru care numele ei ar putea apărea în cunoscuta publicație.

Ce meseria are sora lui Mircea Badea

Sora lui Mircea Badea este scriitoare, iar în curând își va lansa primul ei roman. Acesta se numește “Rămâi cu bine! Rămâi cu mine!” și a fost scris integral… nu pe laptop, ci pe telefonul mobil. Mai în glumă, mai în serios, Naty Badea a mărturisit că s-a gândit să îi contacteze pe oficialii de la Guinness World Records ca să afle dacă mai există vreo persoană care a scris o întreagă carte pe smartphone.

“Împlinesc o vârstă rotundă și mi-am dăruit un autoroman. Am zis să îl scot acum. L-am scris tot pe telefonul mobil. Am încercat pe foi, am încercat pe laptop, dar nu am reușit. M-am gândit să îi și contactez pe cei de la Cartea Recordurilor să îi întreb dacă a mai făcut cineva așa. Romanul are șapte povești de iubire, o singură protagonistă, Clara Stănescu și fiecare poveste are o etichetă. Ea organizează o cină misterioasă. Finalul este unul foarte neașteptat”, a declarat Naty Badea în cadrul emisiunii “Sinteza Zilei”.

În vara anului trecut, Naty Badea a obținut un premiu de debut primit pentru cartea de poezii: “Sunt Aici!”. Ulterior a lansat al doilea volum: “Sunt încă Aici!”.