Ce notă a luat la BAC fata celei mai cunoscute milionărese a României: ”Am făcut contestație”

Sexy afacerista Diana Bianca – Barbie de România, așa cum mai este cunoscută – a mers în platoul emisiunii ”Răi da` Buni” împreună cu fiica sa. Printre alte subiecte, a fost abordat și subiectul Bacalaureat 2019, iar fiica afaceristei a dezvăluit ce notă a obținut în urma examenului de maturitate.

Poate că mulți s-ar fi așteptat la o notă mică, ținând cont de faptul că fiica Dianei este, cum se spune în popor, ”copil de bani gata”. Ei bine, expresia nu își găsește justificarea în cazul de față. ”Barbie de România” are toate motivele pentru a fi mândră, atâta vreme cât fiica ei a obținut nota… 9,15.

“Eu cu 9,15. Nu am fost foarte mulţumită şi am făcut contestaţie. Sâmbătă se vor afişa. Ştiu că este o medie bună, dar dacă eu ştiam că am făcut de mai mult…”, a spus Bianca în platoul emisiunii “Răi Da Buni”.

Așa mamă, așa fiică? Sau se poate spune și invers, fiindcă cea mai cunoscută milionăreasă din România a luat… 10 la examenul maturității. Și spune că i-a lăsat fiicei sale libertatea de a lua propriile decizii.

“Eu i-am lăsat libertatea de a lua propriile decizii, dar i-am dat sfaturi. (…) Nu am avut cu ea probleme niciodată. Nu am obligat-o să facă lucruri, i-am spus doar ce să facă în linii mari. (…) Eu ştiu de ce efort eram capabilă înaintea unui examen. E foarte bine! Şi dacă lua o notă mai mică, tot mândră eram de ea. Ea îşi trăieşte viaţa ei, oricât aş încerca să retrăiesc momente prin ea, nu se poate. Am avut şi eu, ca mamă, multe de la ea. Datorită ei nu am mai mâncat carne. Făceam un grătar cu prietenii, veselie… Şi vine ea lângă mine, era micuţă şi îmi zice brusc: Mami, tu îţi dai seama că acesta este un animăluţ care a suferit? Din momentul acela nu am mai putut mânca. Deschideam frigiderul şi nu puteam lua nimic idn carne, îmi aminteam de cuvintele ei”, a continuat Diana.