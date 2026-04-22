Ce nu ai voie să faci de Sfântul Gheorghe pe 23 aprilie. Tradițiile care îți pot aduce ghinion tot anul

În ziua de 23 aprilie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Această zi este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox. Iar pe lângă semnificația religioasă, vine la pachet și cu o mulțime de tradiții și obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Sfântul Gheorghe? Tradițiile care îți pot aduce ghinion tot anul.

Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este asociată nu doar cu credința, ci și cu renașterea naturii și începutul unui nou ciclu în gospodărie. Considerat simbol al curajului și al victoriei binelui asupra răului, Sfântul Gheorghe este și protectorul animalelor și al naturii, motiv pentru care această zi este tratată cu mare respect în tradiția populară românească.

Ce nu ai voie să faci de Sfântul Gheorghe pe 23 aprilie

În credința populară, ziua de 23 aprilie vine cu o serie de reguli nescrise, pe care oamenii le respectă cu sfințenie. Există câteva lucruri pe care se spune că nu este bine să le facem în această zi. Cei care nu le respectă riscă să aibă ghinion tot anul.

Una dintre cele mai importante interdicții este legată de muncile gospodărești. În această zi nu se spală, nu se coase, nu se face curățenie și nu se lucrează pământul. Se spune că cei care ignoră aceste obiceiuri pot avea parte de probleme de sănătate sau de necazuri neașteptate.

La fel de important este comportamentul din această zi. Certurile și supărările sunt considerate aducătoare de ghinion, iar tradiția spune că ziua trebuie petrecută în liniște și armonie. Este momentul ideal pentru împăcare și pentru alungarea energiilor negative, nu pentru conflicte sau tensiuni.

Există și alte superstiții mai puțin cunoscute, dar respectate în multe zone din țară. Tradiția mai spune că nu este bine să arunci gunoiul, deoarece se spune că odată cu el pleacă și norocul din casă. De asemenea, tăierea părului sau a unghiilor este de evitat, deoarece, potrivit credinței populare, astfel „se taie” și sporul sau protecția divină.

Un alt obicei spune că nu trebuie să dormi până târziu în dimineața zilei de Sfântul Gheorghe. Cei care se trezesc devreme și calcă prin rouă sau se spală cu apă proaspătă vor avea parte de sănătate și energie tot anul. Un alt obicei spune că în aceasta zi nu se aprinde focul în casă sau în gospodărie. Se spune că focul poate atrage spiritele rele sau necazurile.

