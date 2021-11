Ce nu-și poate ierta Niculina Stoican. Artista a vegheat la căpătâiul lui Petrică Mîțu Stoian și a vorbit despre regretul care o bântuie: ”Nu m-a mai dus mintea, nu m-am gândit”

Niculina Stoican a fost cea care s-a ocupat de înmormântarea bunului prieten, Petrică Mîțu Stoian. Artista a povestit cum au decurs funeraliile regretatului artist de muzică populară.

Deși a fost acuzată că i-a făcut viața un calvar lui Petrică Mîțțu Stoian, artista și-a văzut de treaba ei și s-a ocupat îndeaproape de tot ceea ce a însemnat înmormântarea celui care i-a fost coleg și prieten. Cu ultimele puteri, Niculina Stoican a declarat că a făcut tot ceea ce a putut ca tradițiile să fie respectate, însă nu a putut duce pănâ la capăt tot ceea ce avea în plan:

”Este foarte greu, dar eu am norocul unui colectiv impecabil care m-a susţinut şi a fost alături de mine încă din clipa în care am aflat ce s-a întâmplat cu Petre şi până în momentul în care Petre a ieşit din curtea instituţiei şi a plecat la Teatrul Naţional.

Am avut alături de mine toate instituţiile oraşului Craiova şi trebuie să mulţumesc Primăriei şi doamnei primar Olguţa Vasilescu, Poliţiei, tuturor instituţiilor care m-au ajutat şi m-au susţinut în fiecare clipă. E foarte greu să ai grijă de tot ce se întâmplă; de oamenii care vin şi întreabă, de angajaţii, fiecare dintre ei trebuie să facă ceva, să ai grijă să nu le impui nişte lucruri şi să-i faci să participe cu sufletul.

Fiecare dintre ei a pus suflet în tot ce s-a întâmplat. Astăzi noi am fost prezenţi alături de el. Am adus din Mehedinţi, de acolo de unde suntem noi, am adus garda lui Tudor Vladimirescu. Ne-am dorit ca Petre să aibă parte de drapel alături el şi să simtă că nu a aparţinut doar Gorjului şi Doljului, ci că Mehedinţiul a fost alături de el.

A fost cumva o formă de recunoştinţă a mehedinţenilor în plus faţă de i-a dăruit Gorjul şi Doljul. A fost foarte greu, dar cred că cel puţin din punctul meu de vedere şi pentru sufletul meu greul începe de acum încolo, pentru că nu va mai fi fizic. Cântecele lui vor rămâne, dar nu va mai fi fizic şi atunci pentru cei care aveau nevoie de el. Eu nu mă întâlneam foarte des cu el”, a povestit Niculina Stoican, la România TV.

Niculina Stoican nu a dus la capăt respectarea tradițiilor

Niculina Stoican și-a dedicat tot timpul și toată energia celui mai trist moment din viața ei. Înmormântarea regretatului Petrică Mîțu Stoian a lăsat-o fără puteri, motiv pentru care artista a mărturisit că nu a putut duce la capăt respectarea tradițiilor așa cum și-a fi dorit:

”Totul a fost pus la punct secundă cu secundă. Fiecare om din Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a ştiut ce are de făcut. Încă de duminică dimineaţa, de când am pregătit foaierul de la poarta instituţiei cu flori şi pozele lui, cu „rămas bun, maestre”. Îi plăcea mult să i se spună maestre. Zâmbea aşa ironic… Fiecare moment a fost pregătit de noi toţi. Toată noaptea, cât a stat la Amsamblul Folcloric „Maria Tănase”, s-a făcut gardă lângă el. Nicio secundă nu a stat singur.

Am povestit toată noaptea lângă el. Ne-am amintit. Am fost lângă el eu, fosta lui soţie, Carmen, familia de la Piteşti cu băiatul pe care el l-a luat sub aripa lui ocrotitoare şi l-a îndrumat să cânte.. A fost finul lui de la Târgu Jiu. Au fost dansatorii noştri care au făcut gardă, o parte din angajaţi. Una dintre fetele familiei Guşman.. Nicio secundă nu a rămas singur.

În sufletul meu, mi-am dorit ca atât cât va sta la „Maria Tănase”, să aibă parte de regulile pe care noi le respectăm în Mehedinţi la o înmormântare. Am vrut dimineaţa să-i cântăm Zorile, dar nu m-am avut putere. Nu am găsit această putere şi nu le ştia nimeni ca la Mehedinţi. Ar fi trebuit să fie trei femei care să le cânte şi la asta nu m-am mai gândit. Nu m-a mai dus mintea. Nu m-am gândit, dar măcar am stat lângă el şi fiecare dintre noi a povestit şi şi-a amintit.

Se spune în tradiţia populară să nu există moarte fără râs şi nuntă fără plâns. Am plâns şi am râs amintindu-ne de câte făceam cu el. Cât l-am avut la „Maria Tănase, poate că nu e potrivit ce spun. Cei care am avut grijă de el şi ne-am dorit să vadă că l-am preţuit cu toţii şi că el nu este doar al Mehedinţiului, pentru că el este al ţării întregi”, a mai spus Niculina Stoican.

