Ce operații estetice vrea să își facă fiica lui Florin Salam: „Am avut niște pitici pe creier”

Betty, fiica lui Florin Salam, îşi doreşte să facă unele schimbări în ceea ce priveşte aspectul său fizic. În urmă cu trei ani, artista a devenit pentru prima dată mamă, astfel în prezent este pregătită să se lase pe mâinile medicului estetician. Iată ce declaraţii a făcut tânăra.

În cadrul unei emisiuni, Betty Salam a dezvăluit ce nemulţumiri are în ceea ce priveşte aspectul său fizic. La cei 21 de ani, tânăra este pregătită să apeleze la bisturiu.

Betty Salam vrea un posterior mai mare pentru că, spune ea, oricât ar lucra la sală, nu reuşeşte să obţină un rezultat spectaculos.

De asemenea, artista a recunoscut faptul că în ultima perioadă s-a îngrăşat câteva kilograme.

„În pandemie am arătat cel mai bine! Fix atunci când a început pandemia mergeam la sală încontinuu, aproape în fiecare zi. Și aveam pătrățele, ca niciodată în viața mea. Și am avut niște pitici pe creier. Am vrut să mi fac o intervenție pentru care trebuie să ai multă grăsime. Eu nu aveam deloc… Nu știu dacă am renunțat la idee, acum nu îmi vine nici să mai dau înapoi pentru că m-am îngrășat.

Nu m-am mai dus să-mi fac intervenția pentru că doctorul la care trebuia să merg nu este din România și din cauza pandemiei s-au decalat toate programările și m-a pus pe mine mult mai târziu, iar eu nu m-am mai dus! Nu am fost hotărâtă ce vreau!

Voiam să îmi măresc o parte a corpului, fesele! Eu, când slăbesc, mă simt cel mai bine la 49-50 de kilograme, 52, hai, și nu am deloc forme, oricâtă sală aș face! Dacă o să-mi fac intervenția, nu știu dacă o să vreau să mai slăbesc, pentru că te modelezi.

Acum nu m-am mai axat pe mâncat, vroiam să mă îngraș, că așa fac intervenția. Acum cred că am 60-61 de kilograme, e foarte mult pentru mine, e enorm!”, a dezvăluit Betty Salam.

„Eu nu exagerez niciodată”

Betty nu este mulțumită nici de felul în care arată sânii ei: „Mi-aș dori să mai îmi fac sânii pentru că am devenit mamă, iar atunci când devii mamă, corpul tău se schimbă foarte mult. Nu este un moft, este o necesitate.

Eu nu exagerez niciodată atunci când vreau să îmi fac o intervenție, nu e genul meu… prefer să fie mai puțin decât mai mult!”, a mai adăugat frumoasa fiică a lui Florin Salam.

Sursă foto: Instagram