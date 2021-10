Betty Salam s-a pozat fără niciun strop de machiaj. Cum arată tenul artistei: ”Nu trebuie să ne fie rușine”

Betty Salam s-a pozat fără niciun strop de machiaj. Artista le-a dezvăluit fanilor că de ceva vreme se confruntă cu probleme în ceea ce privește tenul său.

Fiica lui Florin Salam a dat dovadă de curaj și s-a afișat nemachiată pe rețelele de socializare. Într-o societate în care femeile vor cu orice preț să atingă perfecțiunea și folosesc filtre sau trec pragul medicului estetician și nu numai, Betty a dat dovadă de curaj și le-a dezvăluit fanilor problemele cu tenul pe care le are.

Stresul și-a pus amprenta asupra ei, iar artista a mărturisit că are fața plină de coșuri. Totodată, Betty Salam le-a încurajat pe femeile din comunitatea ei să nu se rușineze dacă se confruntă, la rândul lor, cu astfel de probleme. (CITEȘTE ȘI: SUNT SAU NU RIVALE?! CARE ESTE DE FAPT RELAȚIA ÎNTRE KARMEN MINUNE ȘI BETTY SALAM)

”Perioada asta a fost mai agitată pentru mine, iar eu când sunt stresată, tenul meu nu arată tocmai bine. Nu trebuie să ne fie rușine dacă avem câteva imperfecțiuni ale pielii, însă este obligatoriu să avem grijă de tenul nostru și să alegem produse de bună calitate pentru rutina de îngrijire a tenului”, a scris Betty Vișănescu pe Instagram.

Când se cunună religios Betty Salam

În 2018, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au spus cel mai important ”Da!” din viața lor. A urmat apoi botezul băiețelului lor, Matthias, însă cununia religioasă nu a mai avut loc. Fiica lui Florin Salam a dezvăluit că și-a pierdut inelul de logodnă într-o vacanță în Turcia, astfel că evenimentul a fost amânat.

Artista vrea să aibă o nuntă ca-n povești, așa că așteaptă să treacă pandemia de coronavirus. (VEZI ȘI: BETTY SALAM, MESAJ EMOȚIONANT ÎN MEMORIA MAMEI SALE! FĂNICA AR FI ÎMPLINIT 39 DE ANI. „O VOI IUBI LA INFINIT”)

“Mi-a dat alt inel, m-a cerut din nou! Cu nunta însă cred că mai așteptăm trei, patru ani, până se duce toată nebunia cu pandemia. Vreau ca la nunta mea să fiu nemachiată, îmbrăcată cu o rochie simplă, într-un loc unde să fie și munte, și mare, și numai oameni apropiați. Să fie undeva unde nu am mai fost. Eu am făcut cununia civilă înainte să împlinesc 18 ani și după ce am născut am făcut și botezul. La ambele evenimente am fost epuizată. Nu mai vreau să fie așa”, a mai spus fiica lui Florin Salam.