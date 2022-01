Ce părere are Ana Baniciu despre Mihai Bendeac: ”Este un bou...”

Ana Baniciu a devenit cunoscută odată cu apariția sa din serialul românesc ”Pariu cu viața”. Aceasta nu s-a oprit din a mai face evoluție atunci când filmările pentru serial s-au încheiat și ales drumul către o carieră muzicală. Invitată de curând în cadrul unui podcast, aceasta a vorbit deschis despre actorul Mihai Bendeac.

Ana Baniciu, în vârstă de 28 de ani, a fost invitată în podcastul lui Radu Tibulcă de pe YouTube și a discutat cu acesta despre mai multe subiecte. La un moment dat, în discuțiile celor doi a apărut și Mihai Bendeac, iar cântăreața a spus care este părerea sa sinceră despre actor.

De ce l-a făcut Ana Baniciu ”bou” pe Bendeac?

Ana Baniciu îl apreciază enorm pe Mihai Bendeac, atât ca actor, cât și ca influencer. Se pare că artista s-a dus pe ascuns la spectacolele lui Mihai Bendeac și îl consideră pe acesta unul dintre cei mai deștepți oameni din televiziunea românească.

”Bendeac este un bou pentru că el crede că nu îl apreciez și eu îl apreciez maxim și îmi place maxim de el, de actorul din el. L-am urmărit și la teatru, dar el nu știe. Eu sunt o fată cultă, domne. Am găsit acum momentul să spun asta, poate aude.

Bunica mea mă ducea în fiecare săptămână la teatru. Am văzut multe piese de teatru care sunt și acum, se derulează și acum. Și ulterior am mai fost la Mihai Bendeac…mie mi se pare unul dintre cei mai deștepți oameni de TV din ultima perioadă în contextul în care nu face compromisuri.

Și ca influencer mi se pare că face ce vrea el. El nu face reclamă pe față, cum facem noi toți. Eu fac reclamă pe față pentru că mi se pare mult mai asumat să fac pe față și nu am ce are el. El are posibilitatea de a spune că nu face așa, și atunci e mult mai mișto”, a mărturisit vedeta în timpul podcastului.

Ana Baniciu nu s-a mai oprit din a-l lăuda pe Mihai Bendeac

Frumoasa blondină este admiratoarea secretă a lui Bendeac și pe lângă acest fapt, ea crede că nu este singura care îl admiră atât de mult. Aceasta a precizat că este inteligent de mai multe ori și că oamenii îl admiră. I-a adus mai multe laude în cadrul podcastului și nu s-a temut de ce va crede lumea.

”E în poziția aia de forță și mi se pare foarte tare. Eu nu știu…el crede că eu îl consider așa…dar mie mi se pare că foarte tare. De câteva ori am discutat cu el și mi-a părut rău așa să văd că el are o percepție diferită față de cum e el văzut din exterior. Oamenii îl admiră. Este foarte inteligent”, a mai precizat cântăreața.

