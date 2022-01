Ce părere are Dan Capatos despre colegul său de breaslă, Mircea Badea: ”Nu vreau să jignesc, dar...”

Dan Capatos a spus, clar și răspicat, care este părerea lui despre Mircea Badea. Prezentatorul de la ”Xtra Night Show” a făcut dezvăluiri neașteptate despre colegul său de breaslă.

Dan Capatos are numai cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Badea. Prezentatorul TV îl apreciază enorm pe colegul său de breaslă. Ba chiar, la un moment dat, s-a discutat despre o emisiune cu Dan Capatos și Mircea Badea, dar proiectul nu s-a mai concretizat. Cel puțin până în momentul de față.

”Mircea Badea este genul de coprezentator sau partener la o emisiune lângă care nu ai cum să te relaxezi. Am o comunicare foarte mișto cu el. Avem același gen de umor. Am pretenția că pot să-i fac față. Este un tip extrem de inteligent. Are niște sclipiri… Nu vreau să jignesc, dar mulți înțeleg la o secundă-două ce a vrut să zică Mircea Badea. În direct, te faci de c#cat, dacă nu ai prins-o. Dacă este prietenul tău, se aruncă în foc pentru tine. Este de o loialitate… cum este oricărei idei pe care a îmbrățișat-o și a dus-o mai departe”, a spus Dan Capatos în cadrul unui podcast.

Ce salariu are Dan Capatos

Dan Capatos este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți prezentatori din România. Emisiunea ”Xtra Night Show” se difuzează pe postul Antena Stars, de luni până vineri, ceea ce înseamnă 5 zile pe săptămână în loc de 4. Invitat în cadrul podcast-ului lui Codin Maticiuc, Dan Capatos a făcut devăluiri despre salariul pe care îl primește de la șefii trustului. (NU RATA ȘI: UITE CUM SE COMPORTĂ DAN CAPATOS CÂND E ÎN PREAJMA SOȚIEI. MAI CUMINTE DE ATÂT NICI CĂ L-AI VĂZUT)

Prezentatorul TV s-a declarat mulțumit de banii care îi intră lunar pe card: ”Am avut tot timpul impresia că nu pot să fac bani, dar dacă aș spune treaba asta ar suna mercantil și infantil. Nu cred că asta mi-aș dori neapărat. (…) Nu vreau să se înțeleagă greșit. Pentru nivelul de salarizare din România totul e ok. Și chiar nu vreau să se simtă nimeni rău, prost, jignit. Simt că nu pot să… Întotdeauna am simțit că nu sunt genul care ar putea să facă milioane. Mă învârt într-un cerc cu foarte mulți milionari și văd cât de ușor fac banii, iar eu nu am abilitatea asta. Nu mă plâng! Am cât am nevoie pentru mine și familia mea. Am o mașină, o casă, să-mi permit două vacanțe pe an. Nu ar trebui să cer mai mult”, a declarat Dan Capatos.

Nu a dezvăluit totul, dar suma pe care prezentatorul de televiziune o încasează pentru fiecare ediție a emisiunii ar fi de 800 de euro, ceea ce înseamnă undeva la 4000 de lei, potrivit Fanatik.