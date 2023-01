Ce pedeapsă a primit tatăl vitreg al Cătălinei Ponor, după ce a intrat în conflict direct cu 2 polițiști

În anul 2021, Florin Bărbăscu, tatăl vitreg al fostei gimnaste Cătălina Ponor, a fost implicat într-un conflict direct cu doi polițiști, în fața sălii de fitness pe care o administrează. A fost acuzat de ultraj și a ajuns în fața judecătorilor. Pe 9 ianuarie 2023, bărbatul a aflat sentința dată de Judecătoria Constanța care nu este definitivă. Iată detaliile mai jos, în articol.

În primăvara lui 2021, Florin Bărbăscu, tatăl vitreg al fostei gimnaste Cătălina Ponor, a fost implicat într-un conflict direct cu doi oameni ai legii, în fața sălii de fitness pe care o administrează. Inițial s-a spus că bărbatul ar fi refuzat să se legitimeze în fața polițiștilor, apoi că i-ar fi lovit. Ulterior, camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă. (Vezi AICI videoclipul exclusiv cu „încăierarea” dintre fostul rugbyst și cei doi polițiști)

Vezi și CĂTĂLINA PONOR ESTE ÎN CULMEA FERICIRII! A NĂSCUT UN BĂIEȚEL SĂNĂTOS: „TOTUL NOSTRU”

Ce se întâmplă în dosarul lui Florin Bărbăscu, tatăl vitreg al Cătălinei Ponor

A fost acuzat de ultraj și a ajuns în instanță. În data de 9 ianuarie 2023, Florin Bărbăscu a aflat și pedeapsa: un an și trei luni de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj (2 acte materiale). Decizia emisă de Judecătoria Constanța nu este definitivă.

„În temeiul art. 38 alin. 1-art. 39 alin. 1 lit. b C. pen., aplică pedeapsa cea mai grea (1 an) la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă (3 luni), rezultând pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, termen stabilit în condiţiile art. 92 C.pen. şi care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe”, se arată în minuta judecătorească, potrivit portal.just.ro.

Florin Bărbăscu a fost cercetat sunt control judiciar. Cei doi agenți care au intrat în conflict cu fostul rugbyst au avut nevoie de 3-4 zile de îngrijiri medicale. Tatăl vitreg al Cătălinei Ponor a explicat faptul că oamenii legii au provocat întreaga situație, motiv pentru care a respins acuzațiile lor.

Sursă foto: CANCAN.RO / Facebook Cătălina Ponor