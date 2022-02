Ce pensie are, de fapt, Alexandru Arşinel? Averea actorului se ridică la cifre astronomice

Alexandru Arșinel este unul dintre cei mai apreciați actori din România. După 60 de ani de activitate, acesta s-a pensionat. Deși nu mai ocupă funcţia de consultant artistic la Teatrul Constantin Tănase din Capitală, actorul trăieşte pe picior mare. Iată ce avere are.

De când a devenit oficial pensionar, Alexandru Arșinel încasează venituri uriaşe în fiecare lună. Cunoscutul actor are o pensie frumușică de 8.936 lei.

De asemenea, Alexandru Arșinel și-a făcut publice veniturile atunci când și-a depus declarația de avere în iunie 2020. Mai exact, actorul primeşte anual peste 190 de mii de lei din pensii: pensie de vechime, de handicap, de revoluționar, şi o indemnizație de merit de la Ministerul Culturii.

Din aceste venituri, enumerăm 33.720 lei pensie de revoluţionar, 73.512 lei pensia de la stat, 74.772 lei indemnizaţie de merit de la Ministerul Culturii şi 10.800 de lei, o indemnizaţie handicap gr. 2 pentru că o îngrijeşte pe soţia bolnavă.

„Există o indemnizație de merit dată de Ministerul Culturii la profesori, actori, arhitecți. Am obținut locul întâi într-un top al celor mai buni artiști.

Toate sumele sunt justificate oficial, consider că le merit. Am 82 de ani și am obținut o indemnizație de merit si o pensie după 70 de ani de muncă. Dacă mă justific înseamnă că mă simt vinovat!

Și faptul că am fost operat de transplant de rinichi și am fost salvat, iar pentru unii a fost anormal pentru că mi s-a întâmplat mie. Nu am un leu obținut în viața mea decât prin muncă. Am 70 de ani de muncă , am fost 20 de ani director.”, a declarat marele actor în urmă cu ceva timp la Antena Stars.

Scandalul cu Nicușor Dan. „Nu mai am putere, nu mi s-a mai prelungit contractul”

În urmă cu doar câteva zile, Alexandru Arșinel povestea că este extrem de supărat din cauza faptului că nu i s-a mai prelungit contractul cu Teatrul Constantin Tănase, considerându-l vinovat pentru acest lucru pe Nicușor Dan, edilul Capitalei.

“Nu m-a deranjat niciodată frigul, dar nu am o stare bună, o încărcătură fizică suficient de robustă să-mi permit mișcare prea multă… Nu prea am putere. Nu am mai fost lăsat la teatru… Nu mi s-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut, de către primarul actual. Pot să joc… Am rămas colaborator al Teatrului Constantin Tănase. Prin rotație, ne vine rândul mai greu”, a spus Alexandru Arşinel.

Sursă foto: Arhivă Cancan