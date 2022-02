Alexandru Arșinel, dus de urgență la spital. În ce stare se afla actorul când a fost luat cu ambulanța

Alexandru Arșinel a fost luat cu ambulanța SABIF și dus de urgență la Spitalul Universitar București. Actorului i s-a făcut rău și a avut nevoie de intervenția medicilor.

Din primele informații obținute de CANCAN.RO, actorul era conștient și cooperant. Ambulanța a sosit la solicitarea actorului, care a acuzat stări de rău. După un prim consult, Alexandru Arșinel a fost transportat la Spitalul Universitar București.

Reamintim că, anul trecut, pe 17 noiembrie, Alexandru Arșinel a fost internat de urgență în spital, după ce a acuzat probleme la inimă. Ulterior, a suferit două operații complicate pe inimă, când medicii i-au montat un stent și un stimulator cardiac.

Alexandru Arșinel, vizitat de fiu, înainte să ajungă la spital

Altfel, la locuința lui Alexandru Arșinel a fost, marți, forfotă mare. Prima viziră a primit-o din partea poștașului care, probabil, i-a adus pensia lunară.

Ulterior, la apartamentul pe care Alexandru Arșinel îl are chiar peste drum de Palatul Cotroceni, a sosit și fiul său cel mare, Bogdan. Acesta a adus câteva pungi cu alimente și niște scutece pentru adulți.

Fiul cel mare al actorului a venit cu un Mercedes S, model mai mai vechi, în timp ce mașina tatălui său, o Toyota Land Cruiser era parcată în fața locuinței.

Scandalul cu Nicușor Dan. „Nu mai am putere, nu mi s-a mai prelungit contractul”

În urmă cu doar câteva zile, Alexandru Arșinel a dezvăluit că este oficial pensionar, după ce contractul său pentru funcția de consultant artistic la Teatrul Constantin Tănase nu a mai fost prelungit anul trecut, considerându-l vinovat pentru acest lucru pe Nicușor Dan, edilul Capitalei. Situția l-a supărat enorm pe artist.

“Nu m-a deranjat niciodată frigul, dar nu am o stare bună, o încărcătură fizică suficient de robustă să-mi permit mișcare prea multă… Nu prea am putere. Nu am mai fost lăsat la teatru… Nu mi s-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut, de către primarul actual. Pot să joc… Am rămas colaborator al Teatrului Constantin Tănase. Prin rotație, ne vine rândul mai greu”, a spus Alexandru Arşinel.

Edilul Capitalei răspunde: „Alexandru Arșinel a fost și este actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase”

În cursul zilei de marți, Nicușor Dan a anunțat, pe pagina personală de Facebook, că Alexandru Arșinel este, în continuare, actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase, precizând că s-au produs câteva schimbări referitor la funcția artistului de director general al instituției.

“Alexandru Arşinel a fost şi este actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase. Adică, are un contract de colaborare cu teatrul, iar contractul este în curs. Până de curând era și directorul artistic (adică directorul adjunct) al teatrului. În urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic, nu i-am mai prelungit acest mandat. A rămas cu contractul de colaborare cu teatrul, în calitate de actor”, a anunțat Nicușor Dan.

