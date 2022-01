Veste cumplită de la Alexandru Arșinel: „Zilele îmi sunt numărate”

Superstarul Teatrului de Revistă susține că deși starea sa de sănătate nu este excelentă, încă mai poate urca pe scenă să joace. Artistul vrea să fie „respectat și apreciat”, dar Nicușor Dan nu este interesat de acest lucru, a lăsat de înțeles Arșinel.

Alexandru Arșinel a făcut un anunţ emoționant, după ce Nicușor Dan, primarul Capitalei, a dat de înțeles că nu se mai bazează pe serviciile actorului în vârstă de 82 de ani.

De ce a spus Alexandru Arșinel că „zilele îmi sunt numărate”, pe B1tv.ro.

Arșinel, pensionar după ce nu i s-a mai prelungit contractul la teatru

Alexandru Arșinel a povestit că este oficial pensionar, după ce contractul său pentru funcția de consultant artistic la Teatrul Constantin Tănase nu a mai fost prelungit anul trecut. Celebrul actor a lucrat acolo mai bine de 60 de ani și a ocupat și funcția de director.

„Nu m-a deranjat niciodată frigul, dar nu am o stare bună, o încărcătură fizică suficient de robustă să-mi permit mișcare prea multă… Nu prea am putere. Nu am mai fost lăsat la teatru…

Nu mi s-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut, de către primarul actual. Pot să joc… Am rămas colaborator al Teatrului Constantin Tănase. Prin rotație, ne vine rândul mai greu”, a spus Arşinel.